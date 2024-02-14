Начались съемки нового сезона «Страйка» по книге Джоан Роулинг

В Великобритании стартовала работа над экранизацией «Чернильно-черного сердца» — шестой книги Джоан Роулинг о детективе Корморане Страйке, которые она пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

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Том Берк и Холлидей Грейнджер вернутся к своим роля Страйка и его помощницы Робин Эллакотт.

В новом сезоне Страйк и Робин будут расследовать загадочное убийство Эди Ледвелл, соавтора популярного мультфильма. Эди обратилась к детективам за помощью, когда стала жертвой онлайн-троллинга, но они отказали ей. Спустя несколько дней Эди была найдена мертвой в Хайгейтском кладбище, где происходит действие ее мультфильма. Страйк и Робин решают вычислить того, кто занимался онлайн-буллингом и выяснить, связан ли он с смертью Эди. Но, чем больше они погружались в это дело, тем больше запутывались в сложной паутине интернет-ников, деловых интересов и семейных конфликтов. Достаточно быстро им придется приложить все свои умения для раскрытия дела, оказавшегося куда сложнее, чем можно было предположить.

Съемки продлятся около 11 недель. Дата премьеры не объявлена, но можно предположить, что релиз состоится в конце этого-начале следующего года.

Сериал является совместным проектом BBC, HBO и Warner Bros. Discovery. Это один из самых просматриваемых проектов в Великобритании. Экранизацию предыдущей книги — «Дурная кровь» в 2022 году посмотрели в среднем 8,4 млн зрителей менее чем за месяц.