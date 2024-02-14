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Режиссером киноадаптации «Властелинов вселенной» может стать Трэвис Найт

Генеральный директор LAIKA Трэвис Найт ведет переговоры о постановке давно готовящейся киноадаптации «Властелинов вселенной» для студии Amazon MGM, подтвердил The Hollywood Reporter.

Крис Батлер, давний соавтор Найта и LAIKA, автор и сорежиссер «ПараНормана» и сценарист «Кубо. Легенда о самурае», был привлечен к работе над сценарием. В течение нескольких лет над проектом работали Дэвид Каллахэм и Аарон и Адам Ни.

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LAIKA занимается анимацией в стиле stop-motion. Однако Найт также работал режиссером, дебютировав с фильмом «Бамблби», спин-оффом «Трансформеров».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Кейт Уинслет назвала свою жизнь после «Титаника» невыносимой.

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