Режиссер «По щучьему велению» назвал глубокие фильмы «ненужным антиискусством»

«Мораль человечества, искусство человечества – это саморегулируемые, самонастраиваемые системы. То, что не работает на эволюцию и не полезно человеку – отмирает. Все, что люди смотрят – и есть то, что о вечном. Люди не смотрят то, что им не нужно. Если бы так было, мы бы давно превратились в обезьян. А человечество развивается. Разница между вечным и популярным искусственна. Только важное и истинное может быть популярным. Другое дело, что все по-разному определяют, что считать глубоким и вечным. Но только аудитория может разобраться, это единственный судья, которому можно верить», - сказал он.