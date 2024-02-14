Что посмотреть 14 февраля: популярные романтические комедии

Романтическая комедия – универсальный жанр. За редким исключением влюбляются все или, по крайней мере, хотят этого. И если задуматься, то почти каждый фильм - это история любви. Триллеры, комедии, научная фантастика - неважно, какая форма, но история двух влюблённых – это всегда то, вокруг чего вращается мир кино. Поэтому отбор хороших романтических комедий тот ещё квест.

© Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"

Наши критерии просты – страсть, химия, жар и всё в таком роде. Впрочем, есть одно, трудно выразимое качество, которое возвышает по-настоящему великую романтику в кино. Можно назвать его фактором обморока. Речь идёт об обмороке, который происходит на экране; об обмороке, который происходит между экраном и залом. В этом обзоре самые знаменательные картины, ставшие классикой и заставляющие зрительские сердца учащённо биться.

«Грязные танцы» (1987)

"Грязные танцы" (1987)Источник фото: Vestron PicturesИстория юной Бэби, дочери консервативных родителей, влюбляющейся в инструктора по танцам в одном из американских домов отдыха, по-прежнему умиляет простотой и душевностью. Заводная музыка, обаятельные герои, «взрослая» интрига и сюжет, построенный вокруг идеи, что хорошие девочки любят плохих парней. Впрочем, мужественный герой Патрика Суэйзи на поверку оказывается и не совсем плохим, а очень даже хорошим, но затравка делает своё дело, очаровывая всё новые поколения зрителей этим летним, незатейливым фильмом.

«Дневник её памяти» (2004)

Хотя Райан Гослинг и сыграл два десятилетия спустя куклу Кена, режиссёр Ник Кассаветис увидел в нём парня, одновременно приятного и безрассудного, чтобы преследовать девушку своей мечты Элли (Рэйчел Макадамс) на колесе обозрения. Что бы потом она ни делала, герой продолжает любить её в лучшей из возможных версий романа Николаса Спаркса, которую только мог создать Голливуд. Полвека спустя постаревших Ноя и Элли сыграли легенды американского кино Джеймс Гарнер и Джина Роулендс, доказав, что вечная любовь существует.

«Красотка» (1990)

С учётом современных тенденций, многие считают этот фильм о богатом бизнесмене (Ричард Гир), нанявшем проститутку (Джулия Робертс) в качестве романтической партнёрши, морально устаревшим и откровенно сексистским. Может, оно и так, но режиссёр Гарри Маршалл сделал это так красиво и изящно, что оправдал себя по всем статьям. Достаточно вспомнить полный страсти танец героев или их взгляды друг на друга в процессе повествования. Финал ясно говорит, это не история притеснения, это история любви.

«Телохранитель» (1992)

Есть ли что-то более романтичное, когда кто-то бросается ради тебя под пули? Технически, это работа Фрэнка Фармера, но к тому времени, когда бывший секретный агент Кевина Костнера старается защитить поп-диву Рэйчел Мэррон (Уитни Хьюстон) на церемонии «Оскара», мы знаем – он действует, скорее, из любви, чем из чувства долга. Зрители уже ощущают притяжение, когда в более ранней сцене, во время концертного скандала, он поднимает певицу на руки и несёт сквозь толпу – рыцарский образ, увековеченный на постере фильма. И конечно, неповторимый, мощный саундтрек от Хьюстон делают фильм сокровищем. Все разговоры о ремейке заставляют задуматься, а кто может превзойти пару Костнера и Хьюстон?

«Ла-ла Ленд» (2016)

Очаровательный, горько-сладкий мюзикл Дэмьена Шазелла – ретро-адаптация песенно-танцевального творчества старого Голливуда, приводящая к залитому солнцем ландшафту современного Лос-Анджелеса. Интересно наблюдать, как режиссёр мастерски сводит начинающую актрису Мию (Эмма Стоун) и джазового музыканта Себастиана (Райан Гослинг), празднуя их союз опьяняющей привязанности. И всё это для того, чтобы показать, как их любовь разбивается о берега враждующих стран, эгоцентризма и др. По–настоящему трансцендентным «Ла-ла Ленд» делает почти случившийся счастливый конец, который мог бы случиться, если бы только жизнь сложилась немного по-другому.