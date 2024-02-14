Комедия «Кореша» с Никитой Кологривым выйдет в прокат весной

Кинокомпании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс» анонсировали комедию «Кореша» с Никитой Кологривым — она выступит приквелом сериала «Макс и Гусь». Фильм расскажет о приключениях лучших друзей до того, как они избрали криминальный путь. Герои будут находчиво выкручиваться из проблемных ситуаций, которые сами себе и создают.