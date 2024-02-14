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Постер: "Кинопоиск" назвал дату премьеры новых "Беспринципных"

"Кинопоиск" объявил дату премьеры четвёртого сезона сериала "Беспринципные". Она состоится 23 марта.

"Кинопоиск" назвал дату премьеры новых "Беспринципных"
© Российская Газета

Четвёртый сезон станет продолжением полнометражки "Беспринципные в деревне".

К своим ролям вернутся Павел Деревянко, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, а также герои фильма в исполнении Ирины Пеговой, Александра Балуева и Ксении Утехиной.

К ним присоединились Милош Бикович, Матвей Лыков, Анна Слю и Максим Лагашкин.

В новом сезоне сериала, основанного на рассказах Александра Цыпкина, будет 8 серий.

Фильмы и сериалы
Анна Слю
Максим Лагашкин
Александр Цыпкин
Аглая Тарасова
Николай Фоменко
Кристина Бабушкина
Павел Деревянко
Ирина Пегова
Надежда Михалкова
Матвей Лыков
Милош Бикович
Александр Балуев
Юрий Колокольников
Павел Табаков