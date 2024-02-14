Постер: "Кинопоиск" назвал дату премьеры новых "Беспринципных"
"Кинопоиск" объявил дату премьеры четвёртого сезона сериала "Беспринципные". Она состоится 23 марта.
Четвёртый сезон станет продолжением полнометражки "Беспринципные в деревне".
К своим ролям вернутся Павел Деревянко, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, а также герои фильма в исполнении Ирины Пеговой, Александра Балуева и Ксении Утехиной.
К ним присоединились Милош Бикович, Матвей Лыков, Анна Слю и Максим Лагашкин.
В новом сезоне сериала, основанного на рассказах Александра Цыпкина, будет 8 серий.