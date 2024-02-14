Рэпер Natan объяснил путаницу с саундтреками к «Постучись в мою дверь»
Рэпер Natan рассказал корреспонденту NEWS.ru, что он и певец Влад Соколовский записали отдельные саундтреки к адаптации сериала «Постучись в мою дверь». По его словам, обе композиции официальные и будут звучать в телесериале.
«Это мой официальный трек. Но у Влада Соколовского также есть официальный саундтрек, который называется «Постучись в мою дверь». Только мой играет в самом начале сериала, в заставке. А песня Влада играет в титрах, — объяснил рэпер.
Как подчеркнул Natan, текст песни он написал быстро, также удалось собрать большую команду музыкантов. Рэпер поделился, что создатели сериала одобрили саундтрек с первого раза.
Конечно, быстро все полилось, я написал текст. И с первой попытки нам сказали, что это классно и это подходит, — отметил музыкант.
Путаница с саундтреками возникла в начале февраля, когда Влад Соколовский презентовал официальную песню к сериалу «Постучись в мою дверь в Москве». Артист также сыграл второстепенную роль в ремейке турецкого хита. В ответ на это Natan, который также записал песню к сериалу, назвал свою композицию «самым официальным из всех официальных саундтреков»
Ранее музыкант Егор Крид заявил, что не смог договориться о гонораре и датах съемок в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Он отметил, что ему предложили сыграть главную роль — архитектора Серкана Болата. Кроме того, его поставили перед фактом, что придется сниматься каждый день в течение шести месяцев.