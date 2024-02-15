Оператор «Джокера 2»: фильм не будет мюзиклом, но в нём есть музыкальные номера

Ещё до старта съёмок фильма «Джокер: Безумие на двоих» инсайдеры сообщили, что сиквел сменит жанр и станет полноценным мюзиклом. В картине с Хоакином Фениксом и Леди Гагой якобы будет упор на музыкальные номера, в которых примут участие главные герои.

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На днях оператор фильма Лоуренс Шер заявил, что вторая часть всё же не будет мюзиклом как таковым. Он подтвердил, что в «Джокере 2» будет музыка, однако она всё же не будет центральной темой картины.

«Джокер: Безумие на двоих» — это не мюзикл как таковой, в нём просто есть музыка. Она является частью фильма и его персонажей, но я не знаю, делает ли это его мюзиклом. Но да, в нём есть музыка.

Таким образом, «Джокер 2» наверняка будет походить на недавние «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и «Вонку» с Тимоти Шаламе, чем на полноценные мюзиклы. В этих фильмах тоже есть музыкальные номера, однако по своей сути это драматические картины с привычным сценарием и персонажами.