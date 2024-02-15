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«Умирание» и смена руководства: Берлинский кинофестиваль задумался о смерти

В программе Берлинале в этом году – темы гибели и разрушения, что символически резонирует с эволюцией самого кинофестиваля: он станет последним для прежнего руководства, рассказывает спецкор НСН Марина Латышева.

«Умирание» и смена руководства: Берлинский кинофестиваль задумался о смерти
© Nsn

15 февраля в немецкой столице начинается Берлинале, один из самых известных кинофестивалей мира. Российских фильмов в основном конкурсе нет, но за награды будет бороться новая лента знаменитого российского документалиста Виктора Косаковского.

Фильм режиссера Косаковского попал в программу Берлинале

Виктор Косаковский, член Американской киноакадемии, лауреат премий «Ника» и «Триумф» — один из самых значительных документалистов современности. Его фильмы открывали Венецианскую Мостру, получали награды фестиваля в Амстердаме IDFA (главного в сфере неигрового кино), Эдинбурге, Карловых Варах, Лейпциге. А его предыдущий проект «Гунда», спродюсированный лауреатом премии «Оскар» Хоакином Фениксом, стал событием в кинематографе в целом. Например, The New York Times включила его в список десяти главных фильмов 2020 года.

Его «Архитектон» («Architecton»), который и будет бороться в этом году за главный приз Берлинале, снят совместными усилиями Франции и Германии, сам режиссер не живет в России уже довольно давно. Фестиваль анонсирует проект как размышление о падении и взлете цивилизаций, взгляд на величие и безумие человечества и на наши шаткие отношения с природой через призму архитектуры, того, что мы строим и как построенное разрушается и гибнет.

Тема смерти, гибели, медленного угасания, похоже, в этом году популярна в конкурсных фильмах. Один из них так и называется «Умирание» («Sterben»). Драма немецкого режиссера Маттиаса Глазнера с Ларсом Айдингером в одной из главных ролей посвящена семье, члены которой чахнут в приюте для слабоумных, борются с неизлечимыми болезнями, страдают от депрессии или от алкоголизма. «Купальня дьявола» («Des Teufels Bad») Вероники Франс и Северина Фиала из Австрии, согласно анонсу, начинается с кадра с повешенной женщиной. Это кино о трагических событиях в Австрии в конце XVIII века основано на исторических судебных протоколах о ранее не исследованной главе европейской истории.

«Пепе» («Pepe») доминиканца Нельсона Карлоса Де Лос Сантоса Ариаса может оказаться самым странным фильмом программы. Он заявлен как история о единственном бегемоте, умершем в Колумбии — о бегемоте из частного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара. Рассказчик истории сам бегемот, он вспоминает свою жизнь и пытается понять, что это было. «Другой конец» («Another End») Пьеро Мессины с Гаэлем Гарсиа Берналем — фантастика о новой технологии, которая позволила герою этой истории воскресить покойную жену в теле другой женщины.

Тема смерти в конкурсных фильмах символически совпадает со сменой руководства — голландка Мариетте Риссенбек и итальянец Карло Шатриан проводят свой последний фестиваль в ранге директоров и уступают место англичанке Трише Таттл. Программы последних лет были отмечены интересом к новаторству, но не к звездам и в конечном счете не к интересам зрителя. Есть вероятность, что новая глава Берлинале, которая до сих пор возглавляла BFI London Film Festival и тесно связана именно с англо-американской киноиндустрией, вернет в Берлин праздник.

Впрочем, известные имена и в этом году тут все же прозвучат. В конкурсе будут новые фильмы Бруно Дюмона, Оливье Ассайаса и Хон Сан-су. В рамках спецпоказов заявлены проект Netflix «Космонавт» («Spaceman») Йохана Ренка с Адамом Сэндлером, Кэри Маллиган, Полом Дано и Изабеллой Росселлини, а также «Сокровище («Treasure») Юлии фон Хайнц с Леной Данэм и Стивеном Фраем, «Семь вуалей» («Seven Veils») Атома Эгояна с Амандой Сайфред.

А откроют фестиваль «Такие мелочи» («Small Things Like These») Тима Милантса с Киллианом Мерфи (который вот-вот получит свой «Оскар» за «Оппенгеймера» Кристофера Нолана). Это драма, связанная с печальными страницами британской истории, перевернутыми сравнительно недавно, в 90-е годы прошлого столетия - с так называемыми приютами Магдалины, сетью воспитательных учреждений для «падших женщин». Приюты существовали в стране с конца XVIII века при поддержке католической церкви, и по сути это были тюрьмы, где использовался рабский труд якобы «грешниц». По сюжету действие происходит на Рождество 1985 года, когда любящий отец и торговец углем раскрывает жестокие тайны монастыря в своем городе.

74-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет в немецкой столице с 15 по 25 февраля. За десять дней зрители смогут увидеть 239 фильмов, из них 56 короткометражных и 67 документальных. В основном конкурсе 20 претендентов на награды, в том числе и на главный приз, статуэтку «Золотого Медведя». Победителей фестиваля определит международное жюри, которое в этом году возглавляет актриса, звезда «12 лет рабства» и «Черной Пантеры» Лупита Нионго.

Фильмы и сериалы
Триумф
Оскар
12 лет рабства
Чёрная Пантера
Пьеро Мессина
Лупита Нионго
Тим Милантс
Марина Латышева
Бруно Дюмон
Хоакин Феникс
Гаэль Гарсиа Берналь
Ларс Айдингер
Аманда Сайфред
Пол Дано
Изабелла Росселлини
Адам Сэндлер
Кристофер Нолан
Netflix
Католическая церковь