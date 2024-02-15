«Умирание» и смена руководства: Берлинский кинофестиваль задумался о смерти

В программе Берлинале в этом году – темы гибели и разрушения, что символически резонирует с эволюцией самого кинофестиваля: он станет последним для прежнего руководства, рассказывает спецкор НСН Марина Латышева.

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15 февраля в немецкой столице начинается Берлинале, один из самых известных кинофестивалей мира. Российских фильмов в основном конкурсе нет, но за награды будет бороться новая лента знаменитого российского документалиста Виктора Косаковского.

Фильм режиссера Косаковского попал в программу Берлинале

Виктор Косаковский, член Американской киноакадемии, лауреат премий «Ника» и «Триумф» — один из самых значительных документалистов современности. Его фильмы открывали Венецианскую Мостру, получали награды фестиваля в Амстердаме IDFA (главного в сфере неигрового кино), Эдинбурге, Карловых Варах, Лейпциге. А его предыдущий проект «Гунда», спродюсированный лауреатом премии «Оскар» Хоакином Фениксом, стал событием в кинематографе в целом. Например, The New York Times включила его в список десяти главных фильмов 2020 года.

Его «Архитектон» («Architecton»), который и будет бороться в этом году за главный приз Берлинале, снят совместными усилиями Франции и Германии, сам режиссер не живет в России уже довольно давно. Фестиваль анонсирует проект как размышление о падении и взлете цивилизаций, взгляд на величие и безумие человечества и на наши шаткие отношения с природой через призму архитектуры, того, что мы строим и как построенное разрушается и гибнет.

Тема смерти, гибели, медленного угасания, похоже, в этом году популярна в конкурсных фильмах. Один из них так и называется «Умирание» («Sterben»). Драма немецкого режиссера Маттиаса Глазнера с Ларсом Айдингером в одной из главных ролей посвящена семье, члены которой чахнут в приюте для слабоумных, борются с неизлечимыми болезнями, страдают от депрессии или от алкоголизма. «Купальня дьявола» («Des Teufels Bad») Вероники Франс и Северина Фиала из Австрии, согласно анонсу, начинается с кадра с повешенной женщиной. Это кино о трагических событиях в Австрии в конце XVIII века основано на исторических судебных протоколах о ранее не исследованной главе европейской истории.

«Пепе» («Pepe») доминиканца Нельсона Карлоса Де Лос Сантоса Ариаса может оказаться самым странным фильмом программы. Он заявлен как история о единственном бегемоте, умершем в Колумбии — о бегемоте из частного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара. Рассказчик истории сам бегемот, он вспоминает свою жизнь и пытается понять, что это было. «Другой конец» («Another End») Пьеро Мессины с Гаэлем Гарсиа Берналем — фантастика о новой технологии, которая позволила герою этой истории воскресить покойную жену в теле другой женщины.

Тема смерти в конкурсных фильмах символически совпадает со сменой руководства — голландка Мариетте Риссенбек и итальянец Карло Шатриан проводят свой последний фестиваль в ранге директоров и уступают место англичанке Трише Таттл. Программы последних лет были отмечены интересом к новаторству, но не к звездам и в конечном счете не к интересам зрителя. Есть вероятность, что новая глава Берлинале, которая до сих пор возглавляла BFI London Film Festival и тесно связана именно с англо-американской киноиндустрией, вернет в Берлин праздник.

Впрочем, известные имена и в этом году тут все же прозвучат. В конкурсе будут новые фильмы Бруно Дюмона, Оливье Ассайаса и Хон Сан-су. В рамках спецпоказов заявлены проект Netflix «Космонавт» («Spaceman») Йохана Ренка с Адамом Сэндлером, Кэри Маллиган, Полом Дано и Изабеллой Росселлини, а также «Сокровище («Treasure») Юлии фон Хайнц с Леной Данэм и Стивеном Фраем, «Семь вуалей» («Seven Veils») Атома Эгояна с Амандой Сайфред.

А откроют фестиваль «Такие мелочи» («Small Things Like These») Тима Милантса с Киллианом Мерфи (который вот-вот получит свой «Оскар» за «Оппенгеймера» Кристофера Нолана). Это драма, связанная с печальными страницами британской истории, перевернутыми сравнительно недавно, в 90-е годы прошлого столетия - с так называемыми приютами Магдалины, сетью воспитательных учреждений для «падших женщин». Приюты существовали в стране с конца XVIII века при поддержке католической церкви, и по сути это были тюрьмы, где использовался рабский труд якобы «грешниц». По сюжету действие происходит на Рождество 1985 года, когда любящий отец и торговец углем раскрывает жестокие тайны монастыря в своем городе.