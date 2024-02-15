«Триумф от фанатов для фанатов»: первые критики хвалят сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие»

Уже в конце февраля состоится премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» — продолжения культового сериала про зомби-апокалипсис. Шоу расскажет о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл.

Критики уже посмотрели первые четыре эпизода из шести и в целом остались довольны увиденным. На Rotten Tomatoes 88% журналистов рекомендуют шоу к просмотру, отмечая актёрскую игру Эндрю Линкольна и Данай Гуриры, атмосферу зомби-триллера и относительно интересный сюжет. Однако практически все рецензенты заметили, что общий тон и сюжетные ходы почти никак не изменились по сравнению с оригинальным сериалом.