Собянин поддержал проведение 46-го Московского международного кинофестиваля
Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение 46-го Московского международного кинофестиваля, который состоится 19-26 апреля 2024 года. Постановление о выделении гранта из городского бюджета на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский международный кинофестиваль - один из из старейших кинофорумов в мире. Первый фестиваль под председательством Сергея Эйзенштейна состоялся в 1935 году. С 1959 года Московский кинофестиваль проходил раз в два года, а с 2000 года он проводится ежегодно.
Президент фестиваля - народный артист России, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков.
В 2023 году в рамках 45-го ММКФ было показано 248 фильмов из 64 стран мира. 391 фестивальный сеанс посетили свыше 38 тысяч зрителей.