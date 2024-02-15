Собянин поддержал проведение 46-го Московского международного кинофестиваля

Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение 46-го Московского международного кинофестиваля, который состоится 19-26 апреля 2024 года. Постановление о выделении гранта из городского бюджета на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин .

Московский международный кинофестиваль - один из из старейших кинофорумов в мире. Первый фестиваль под председательством Сергея Эйзенштейна состоялся в 1935 году. С 1959 года Московский кинофестиваль проходил раз в два года, а с 2000 года он проводится ежегодно.