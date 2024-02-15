Умер Алек Миллз, снявший «Звездные войны» и несколько фильмов про Джеймса Бонда

Ушел из жизни Алек Миллз, британский кинооператор, режиссер и продюсер.

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В его портфолио - более ста пунктов. Миллз, в частности, работал над шестым эпизодом "Звездных войн" - "Возвращение джедая", снял монстр-муви "Кинг-Конг жив", "Львиное сердце", "Остров приключений".

Плюс оператор неоднократно работал на "бондиане" - "Искры из глаз", "Лицензия на убийство", "На секретной службе Ее Величества", "Шпион, который меня любил", "Осьминожка", "Лунный гонщик".

Некролог опубликован на сайте Британской гильдии кинооператоров, где Миллз был председателем-основателем.

Алек Миллз скончался днем 12 февраля. Как уточнила семья, тот сражался с деменцией и последние полтора года жил в доме престарелых.

Миллз родился в 1932 году. В бизнесе - с конца 1940-х, в кино начинал как "хлопушка" (clapperboard), человек, который хлопает перед камерой нумератором, устройством, необходимым для дальнейшей синхронизации звука и "картинки".

Автор автобиографии "Съемки "Агента 007" и прочие целлулоидные похождения".