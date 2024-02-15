Вышел трейлер сериала, который поможет не стать жертвой телефонных мошенников
Онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал документальный сериал-расследование о телефонных мошенниках.
В проекте "Вас беспокоят из банка" об этом, к сожалению, очень распространённом сегодня явлении расскажут следователи, специалисты в области киберпреступлений, психологи, сами мошенники, а также их жертвы.
В числе последних - известный артист Эдгард Запашный.
Авторы сериала рассчитывают, что люди, которые его посмотрят, будут менее подвержены риску угодить в ловушку злоумышленников.
Премьера - 19 февраля. А вот трейлер.