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Вышел трейлер сериала, который поможет не стать жертвой телефонных мошенников

Онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал документальный сериал-расследование о телефонных мошенниках.

Вышел трейлер сериала, который поможет не стать жертвой телефонных мошенников
© Российская Газета

В проекте "Вас беспокоят из банка" об этом, к сожалению, очень распространённом сегодня явлении расскажут следователи, специалисты в области киберпреступлений, психологи, сами мошенники, а также их жертвы.

В числе последних - известный артист Эдгард Запашный.

Авторы сериала рассчитывают, что люди, которые его посмотрят, будут менее подвержены риску угодить в ловушку злоумышленников.

Премьера - 19 февраля. А вот трейлер.

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Эдгард Запашный