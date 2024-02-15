Вышел финальный русский трейлер фильма, где Николас Кейдж снится всем в кошмарах
Опубликован финальный русский трейлер фильма студии A24 "Герой наших снов" с Николасом Кейджем в главной роли.
Кейдж играет университетского профессора, который начинает сниться посторонним людям, являясь в самых разных сновидениях - это эротических до кошмаров. И это постепенно становится проблемой для героя.
В ролях также: Джулианна Николсон, Майкл Сера, Кейт Берлант, Дилан Бейкер и другие.
Режиссер - Кристоффер Боргли. Российская премьера перенесена: она должна была состояться сегодня, но пройдёт лишь 14 марта.
Предыдущий трейлер - здесь.