$91.43+0.2397.81-0.38
Войти в почту

Вышел финальный русский трейлер фильма, где Николас Кейдж снится всем в кошмарах

Опубликован финальный русский трейлер фильма студии A24 "Герой наших снов" с Николасом Кейджем в главной роли.

Вышел финальный русский трейлер фильма, где Николас Кейдж снится всем в кошмарах
© Российская Газета

Кейдж играет университетского профессора, который начинает сниться посторонним людям, являясь в самых разных сновидениях - это эротических до кошмаров. И это постепенно становится проблемой для героя.

В ролях также: Джулианна Николсон, Майкл Сера, Кейт Берлант, Дилан Бейкер и другие.

Режиссер - Кристоффер Боргли. Российская премьера перенесена: она должна была состояться сегодня, но пройдёт лишь 14 марта.

Предыдущий трейлер - здесь.

Фильмы и сериалы
Кристоффер Боргли
Дилан Бейкер
Джулианна Николсон
Майкл Сера
Николас Кейдж