Опубликован первый кадр с племянником Майкла Джексона в роли певца

«В первый же день на съемочной площадке я был в восторге — все было как в первый раз, когда я отправился на гастроли с Майклом Джексоном. Когда я пришел, я почувствовал, что время отмотали, будто я иду по стадиону, чтобы снимать тур Майкла. Увидев, как выступает Джафар, я подумал: вау, это Майкл», — признается Мазур.