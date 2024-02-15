Опубликован первый кадр с племянником Майкла Джексона в роли певца
Студия Lionsgate опубликовала первый кадр из байопика о Майкле Джексоне.
Студии Lionsgate и Universal опубликовали первый кадр из готовящегося к выходу байопика о певце Майкле Джексоне (1958-2009). Об этом сообщает Deadline.
В фильме Антуана Фукуа «Майкл» сыграет племянник Майкла Джексона Джафар Джексон.
На фото Джафар запечатлен в образе Майкла Джексона, исполняющего песню «Man in the Mirror» во время его легендарного мирового тура «Dangerous» (1992-1993).
Кадр снял фотограф Кевин Мазур, фотографировавший самого Джексона во время гастролей в 1980-х и 1990-х и на репетициях.
«В первый же день на съемочной площадке я был в восторге — все было как в первый раз, когда я отправился на гастроли с Майклом Джексоном. Когда я пришел, я почувствовал, что время отмотали, будто я иду по стадиону, чтобы снимать тур Майкла. Увидев, как выступает Джафар, я подумал: вау, это Майкл», — признается Мазур.
Доволен игрой Джафара Джексона и продюсер Грэм Кинг.
«Каждый взгляд, нота, движение Джафара — это Майкл. Он перевоплотился в Майкла так, как не мог бы никакой другой актер», — уверен Кинг.
«Майкл» выйдет в прокат в апреле 2025 года.
Джафар родился 25 июля 1996 года в Лос-Анджелесе в браке старшего брата Майкла Джексона Джермейна с Александрой Оазиазой.
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