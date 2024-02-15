Алексей Герман — младший представит фильм «Воздух» в Музее Победы

В Музее Победы 22 февраля пройдет бесплатный кинопоказ новой военной ленты «Воздух». На презентации фильма будет присутствовать режиссер картины Алексей Герман — младший. Об этом в четверг, 15 февраля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

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Режиссер расскажет посетителям показа, как протекала работа над масштабным военно-историческим проектом отечественного кинематографа. Культурное мероприятие состоится в киноклубе «Поклонка».

Сюжет картины «Воздух» разворачивается во время Великой Отечественной войны. В авиационный полк прибывает подразделение летчиц, которые доказывают свой профессионализм наравне с мужчинами. На большие экраны фильм Алексея Германа — младшего вышел еще в январе текущего года. Гости Музея Победы смогут оценить его бесплатно в преддверии Дня защитника Отечества.

В Красногорском филиале Музея Победы 22 февраля также откроется выставка, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Экспозиция подготовлена в рамках проекта «Приближение. История в деталях». Одним из экспонатов станет буденовка с красной пятиконечной звездой, датируемая 1924 годом.