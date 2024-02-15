Госфильмофонд РФ будет сотрудничать с Национальным архивом фильмов Ирана

Госфильмофонд России и Национальный архив фильмов Ирана договорились о стратегическом сотрудничестве. Стороны также обсудили фестиваль иранского кино, который пройдет в России летом этого года, сообщили ТАСС в департаменте по связям с общественностью Госфильмофонда.

Российская делегация, в которую вошли директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов и генеральный директор Госфильмофонда РФ Денис Аксенов, посетили Иран с официальным визитом.

"На встрече руководства Госфильмофонда РФ с руководителем Иранской национальной синематеки госпожой Ладан Тахери подробно обсуждались возможности двустороннего обмена опытом по работе с киноархивами российских и иранских специалистов. В результате стороны достигли договоренности о стратегическом сотрудничестве фильмохранилищ двух стран", - сказали представители Госфильмофонда.

В частности, Россия и Иран будут взаимодействовать в вопросах сбора и хранения редкого кино и видеоконтента, наладят обмен научной и образовательной информацией, будут делиться профессиональными знаниями и актуальными технологиями, а также сотрудничать в области восстановления и реставрации уникальных фильмов.

На встрече с генеральным директором Фонда кинематографии "Фараби" Маджидом Зейналабедином стороны обсудили совместные российско-иранские проекты и планы по предстоящим кинофестивалям. В частности, летом 2024 года в России пройдет фестиваль иранского кино, Фонд "Фараби" выступит одним из главных организационных партнеров.