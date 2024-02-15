«Я хочу вернуть себе психическое здоровье»: зрители уничтожают фильм «Мадам Паутина»

Прежде чем люди начнут твердить о том, что фильм «не нравится, потому что в главных ролях женщины»: нет, это просто дерьмовый фильм. Мне понравились «Капитан Марвел 2» и «Чёрная вдова», так что нет, этот фильм просто очень плох.