Из жизни психопатов: в онлайн-кинотеатрах премьера триллера "Тот, кто смотрит"

Новый инди-триллер "Тот, кто смотрит" - из разряда малобюджетных картин, снятых сразу для видеопроката. Его поставил режиссер Адам Ньюачек, спродюсировал его брат Кайл, сценарий написала актриса Холли Кенни, она же сыграла главную роль Оливии на грани нервного срыва.

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Группа друзей с собакой хаски по имени Кода едут на выходные в лесную чащу отдохнуть от шумных городов. Им предстоит провести дивный уикэнд в уединенном старом доме, принадлежащем нелюдимому Клейтону (Тедди Спенсер), охотнику и отшельнику, брату предприимчивого Сэма (Брендин Браун). Поклоннику хорроров такое начало хорошо знакомо, и он сразу начнет с подозрением рассматривать каждую деталь на экране: и глушь какая-то глухая, и дом какой-то странный, и брат похож на свихнувшегося бомжа - весь в бороде и с пушкой наготове. Добра тут, конечно, не жди. Еще Чехов предупреждал: если на стене висит ружье, рано или поздно оно выстрелит.

И есть одно загадочное обстоятельство. Фильм начнется в окровавленной ванной, где умирает Оливия, - то ли вскрыла себе вены, то ли, как она настаивает, подверглась нападению. А незадолго до этого в автокатастрофе погиб ее жених Коул, и ее отчаяние понятно. Девушку откачали, и вся эта поездка на пленэр была предпринята в основном для того, чтобы помочь Оливии оправиться от травмы.

Хотя угрожающий вид хозяина дома насторожил его гостей, а рассованные там и сям уродливые чучела убитых им зверушек не способствуют расслабухе, пока все идет, как говорится, по плану: пьют вино на веранде, травят истории, слушают попсу… Хотя в воздухе разлито напряжение, а видения, которые преследуют Оливию, напоминают о какой-то мучающей ее тайне, держат девушку на грани помешательства. К тому же хозяин дома позволяет себе двусмысленные реплики, проявляя все признаки закоренелого вуайериста, а собака беспричинно лает - животные всегда первыми чувствуют неладное.

Но герои беспечны. Даже заняться любовью дружная парочка уходит в ночную чащобу, куда и днем соваться страшновато. А когда необъяснимо исчезает хаски Кода, все сначала будут ее искать, предполагая самое худшее и пугаясь каждого куста, но потом о собачке все словно забудут и продолжат веселиться, как если бы ничего не случилось.

Таких психологических нестыковок в этом фильме будет достаточно много, чтобы воспринимать картину как неряшливо придуманную историю. Но можно догадаться, о чем собиралась написать в своем сценарии Холли Кенни, - о противоестественности одиночества.

Она заложила в ходе фабулы неожиданные повороты - то, что на сленге именуют "твистами": вдруг прорвутся пылкие чувства, вдруг откроются подспудные истины, вдруг страстная любовь мгновенно перерастет в членовредительство и злобу. И объяснение всему этому может быть одно: человек - бездна, законы которой непонятны ему самому. А тогда любой, самый дикий поступок становится возможным. Хотя искусство тем и интересно, что выявляет в диких поступках закономерности - пусть иррациональные, но психологически объяснимые.

Жанр хоррора, конечно, чаще всего прошит условностью и рассчитан на эмоционально возбудимого зрителя: у него сложился устойчивый круг ценителей изысканного нервов щекотанья. Лучшие образцы психологического ужастика дали нам такие мастера, как Альфред Хичкок, Джон Карпентер, Роман Полански в "Отвращении", Стэнли Кубрик в эталонном хорроре"Сияние". Их фильмы заложили в фундамент жанра приемы, вошедшие в хрестоматии, они стали штампами, на искушенного зрителя действующими на уровне условных рефлексов.

В картине Ньюачека есть все эти элементы: на стол подают тошнотворного вида зайца; нервически возбужденная героиня чувствует затаившуюся опасность, но отважно идет в пасть дьяволу, и все действо сопровождается попсовыми песенками, сама беззаботность которых кажется угрожающей. Мне, субъективно, недоставало здесь как раз психологических обоснований поведения героев, то необъяснимо беспечных, то агрессивных, то преувеличенно бдительных, то не замечающих очевидного. Но в клубе ценителей хорроров все это не имеет решающего значения: там с восторгом реагируют на позывные любимого жанра, хотя со стороны они выглядят наскучившими стереотипами.