Премьера фильма «Волшебный оберег» состоится 19 февраля на киностудии «Мосфильм»
Премьера фильма «Волшебный оберег» состоится в понедельник, 19 февраля, на киностудии «Мосфильм».
Фильм был создан продюсерским центром «Иван» и благотворительным фондом имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и задумывался как часть реабилитации раненых детей, которых опекает фонд.
Ребята, получившие серьезные физические и психологические травмы в зоне проведения спецоперации на Украине, сумели полноценно поучаствовать в создании фильма.
— Мы восприняли это как игру, как развлечение, но с первых минут работы стало понятно, что все происходящее не понарошку, все — кастинги, читка сценария, работа и гримеров, костюмвагены, репетиции, съемочная группа и оборудование, озвучка, трейлер — все так, будто это не Вова на костылях, Влад без ноги, Полина без руки, а настоящие звезды кинематографа, рассказала директор фонда Наталья Авилова.
Премьера фильма приурочена ко дню рождения Елизаветы Глинки. 20 февраля Доктору Лизе исполнилось бы 62 года.
28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Международным днем кино и рассказал о создании современного столичного кинокластера. Например, сейчас на заброшенной территории развивается кинопарк «Москино». В городе также завершен первый этап проекта реконструкции МЕТМАШа, где восстановили восемь съемочных павильонов.
В столице также стартовал прием заявок на гранты для производителей фильмов. Он продлится до 29 февраля 2021 года.