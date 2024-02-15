Премьера фильма «Волшебный оберег» состоится 19 февраля на киностудии «Мосфильм»

— Мы восприняли это как игру, как развлечение, но с первых минут работы стало понятно, что все происходящее не понарошку, все — кастинги, читка сценария, работа и гримеров, костюмвагены, репетиции, съемочная группа и оборудование, озвучка, трейлер — все так, будто это не Вова на костылях, Влад без ноги, Полина без руки, а настоящие звезды кинематографа, рассказала директор фонда Наталья Авилова.