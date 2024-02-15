Продюсер рассказал, сколько семья Шатунова заработала на «Слове пацана»

Продюсер Сергей Лавров рассказал в беседе с kp.ru, что семья певца Юрия Шатунова заработала 15 миллионов рублей на сериале "Слово пацана".

В проекте звучит композиция группы "Ласковый май" "Седая ночь". Эту песню семье Шатунова завещал ее автор Сергей Кузнецов, которого не стало 7 ноября 2022 года.

"Думаю, Разин (продюсер Андрей Разин - основатель группы "Ласковый май" - "Газета.Ru") так это дело не оставит и будет требовать от семьи Юры свою долю", - заявил Лавров.

На своем YouTube-канале Разин сообщил, что пожаловался в прокуратуру на вдову Шатунова и на директора певца Аркадия Кудряшова. Продюсер заявил, что песни коллектива, а также фонограммы принадлежат ему "на праве собственности".

"Они подставляют под удар очень хороший фильм. И теперь полетят страйки, и этот фильм не увидят миллионы людей. Почему они не связались с правообладателем?" - возмутился продюсер.

Вдова Шатунова Светлана в беседе с kp.ru ответила, что никаких споров с Разиным у нее быть не может. Она назвала продюсера "больным" и заявила, что тот ведет себя как аферист.