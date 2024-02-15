В сети появился тизер 96-й церемонии награждения премией «Оскар»
Готовы к главной кинопремии года? В сети опубликовали яркий тизер 96-й церемонии награждения премии «Оскар». Главные роли достались ведущему Джимми Киммелу и актёрскому касту «Барби» — Кейт Маккиннон, Америке Феррере и Райану Гослингу. Не хватало только Марго!
По сюжету комик попал в гости к Странной Барби, которая знакомит его поближе с картой Оскарленда и номинантами в категории «Лучший фильм». А потом они отправляются вместе в путешествие по главным локациям номинантов. На церемонии их встретила Феррера, которая произносит душевный монолог в духе Греты Гервиг. Реакция Райана тоже не заставила себя долго ждать! Так, неожиданно в машине мы видим Гослинга, который вновь узнает, что постановщица «Барби» Грета Гервиг осталась без номинации, и кричит, заражая эмоциями всех вокруг. В какой-то момент Маккиннон и Феррера останавливаются, а вот главные мужчины церемонии нет.
Напоминаем, что за звание лучшего фильма поборются «Оппенгеймер», «Барби», «Анатомия падения», «Американское чтиво», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Прошлые жизни» и «Оставленные». Узнаем, кто победит уже 10 марта!