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Вышел музыкальный трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"

Опубликован трейлер фильма "Летучий корабль" - игрового ремейка знаменитого мультфильма по русской народной сказке.

Вышел музыкальный трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"
© Российская Газета

В ролике можно услышать знаменитую песню из мультика "Ах, если бы сбылась моя мечта...", написанную М. Дунаевским и Ю. Энтиным. Её исполняют Анна Пересильд (Айгуль из "Слова пацана").

Эти двое станут голосами принцессы Забавы и матроса Ивана во всех вокальных партиях. На экране главных героев воплотят Ксения Трейстер и Александр Метёлкин.

Также в ролях: Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Сергей Гармаш, Андрей Бурковский и другие.

Режиссёр-постановщик - Илья Учитель, его отец Алексей Учитель выступил в качестве генерального продюсера.

Премьера немного перенеслась - с 7 марта на 21 марта.

Предыдущие трейлеры - здесь и здесь.

Фильмы и сериалы
Летучий корабль
Александр Метелкин
Леонид Ярмольник
Андрей Бурковский
Илья Учитель
Федор Добронравов
Полина Гагарина
Сергей Гармаш
Алексей Учитель