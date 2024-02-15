Вышел музыкальный трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"
Опубликован трейлер фильма "Летучий корабль" - игрового ремейка знаменитого мультфильма по русской народной сказке.
В ролике можно услышать знаменитую песню из мультика "Ах, если бы сбылась моя мечта...", написанную М. Дунаевским и Ю. Энтиным. Её исполняют Анна Пересильд (Айгуль из "Слова пацана").
Эти двое станут голосами принцессы Забавы и матроса Ивана во всех вокальных партиях. На экране главных героев воплотят Ксения Трейстер и Александр Метёлкин.
Также в ролях: Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Сергей Гармаш, Андрей Бурковский и другие.
Режиссёр-постановщик - Илья Учитель, его отец Алексей Учитель выступил в качестве генерального продюсера.
Премьера немного перенеслась - с 7 марта на 21 марта.