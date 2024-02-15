Вилли Вонка рассказал о своей бурной юности - обзор фильма "Вонка"

Британский режиссер Пол Кинг, известный по симпатичным киносказкам о медвежонке Паддингтоне, снял самый странный из мюзиклов - и нелепый, и очаровательный одновременно - "Вонка".

© Wonka

Жанр требует от актеров выразительной пластики, умения танцевать и петь.

Это предыстория сказки Роальда Даля о мальчике Чарли, эксцентричном Вилли Вонке и его шоколадной фабрике, дописанная сценаристом Саймоном Фарнэби и самим Кингом. Будущий король шоколада, неграмотный, но предприимчивый мальчуган Вонка прибывает в некий европейский город с намерением открыть шикарный магазин со сластями, изготовленными по рецептам его матушки. Он мгновенно попадает в лапы хищной миссис Скрубит (Оливия Колман) и трудится в ее прачечной с такими же неудачниками. А в городе и без него есть шоколадные короли - жулики и коррупционеры, в сообщниках у которых и полиция, и духовенство. Противоборство конкурирующих сторон и составляет основу сюжета. За пазухой коррупционеров - коварство и жадность (колоритные Пэтерсон Джозеф, Мэт Лукас и Мэтью Бэйнтон). Попы, как им и положено, глупы и сластолюбивы, их представляет настоятель храма ("мистер Бин" Роуэн Аткинсон). В арсенале Вонки - обаяние Тимоти Шаламе и магические свойства, позволяющие ему делать тонны шоколада из ничего, претворяя мечту в быль. Это как бы снимает вопросы, вскипающие у зрителя по ходу сюжета: мол, сказка есть сказка. Хотя, надо признать, эта история по стройности сильно уступает и книжке Даля, и самому первому фильму 1971 года.

Главное, на что делают ставку авторы, - сам жанр мюзикла, праздничный, романтичный и лиричный, сообщающий зрителям прекрасное рождественское настроение. Это жанр волшебный, способный все вокруг преобразить. Конечно, его модифицировали наслоения последних десятилетий, примешавших к изначально нарядному безбашенному жанру элементы реализма, иногда даже трагизма. Но начинался он как нескончаемый праздник, и сила новой картины - в желании его вернуть. "Вонка" - тип того мюзикла, который собирал полные залы, создавая легендарные музыкальные шоу Басби Беркли и Винсенте Миннелли. Саундтрек Джоби Тэлбота, частично взятый из картины 1971 года и фэнтези Тима Бертона с Джонни Деппом, называют старомодным, хотя это просто вечнозеленый, нестареющий стиль классики. В этот стиль органично вписались и песни, написанные Нилом Хэнноном из группы The Divine Comedy. Роскошно поставленные массовые хореографические сцены, элегические романсы героя и дуэты с его сообщницей сироткой Нудл (Кала Лейн), заводные куплеты крошки Умпа-Лумпа (Хью Грант) - все это и есть аура картины, ее кислород, ее мотор и даже, если хотите, лекарственное снадобье против хандры, которым становится любой энергетически насыщенный мюзикл.

Этот фильм как шоколадное ассорти: иногда начинка вызывает оторопь, но в целом - симпатично и весело

Жанр требует от актеров выразительной пластики, умения танцевать и петь. Тимоти Шаламе оказался для этого идеально приспособлен: его балетная стать подкреплена способностью музыкально двигаться и выполнять несложные танцевальные па, не посягая быть новым Джином Келли, но и не теряясь в акробатической, бродвейского размаха хореографии Кристофера Гаттелли. Актер получает видимое удовольствие от поставленных перед ним новых задач и от возможности реализовать умения, унаследованные от балерины-матери и полученные в знаменитой школе LaGuardia. Это сообщает картине азарт и веру в чудеса, которые предстоит совершить.

Задействован полный набор видеоэффектов - полеты над городом, танцы на крышах, куполах и шпилях, крошка Умпа-Лумпа в стране Гулливеров и, конечно, жирафиха с ее дружеским визитом в собор. Хоровод разномастных костюмов, захватывающие дух интерьеры - пир для глаз и ушей. Он может показаться чрезмерным для критического мышления, но если отдаться на его волю - будет уже полузабытый кайф от драйвинга на волне настоящего, без претензий на смысловые глубины, но сказочно пышного мюзикла.

Что мешает полному счастью? Смышленый Вонка то легко попадает в ловушки, то легко из них выбирается. То умело водит врага за нос, то позволяет водить себя. Его несмываемый оптимизм, накопившись, вызывает ощущение, что ты объелся шоколадом. Его чернокожая подружка Нудл слишком невозмутима в безвыходных ситуациях - словно напоминая, что это всего лишь кино с неизбежным хеппи-эндом.