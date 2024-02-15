Не только про Серкана Болата: топ-5 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться

На российских стриминговых сервисах вышла адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Зрители в Сети отреагировали на премьеру неоднозначно: кто-то раскритиковал актеров и схожесть сюжета с оригинальной картиной, а кто-то, наоборот, вдохновился новинкой. В турецком кинематографе немало сериалов, которые достойны внимания и также могли бы завоевать внимание зрителей по всему миру наравне с «Постучись в мою дверь». О них — в материале «Вечерней Москвы».

Копия неповторимого оригинала

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» покорил сердца зрителей по всему миру, все с нетерпением ждали новых серий и следили за судьбами полюбившихся героев — Серкана Болата (Керем Бюрсин) и Эды Йылдыз (Ханде Эрчел). Российские коллеги надеялись повторить этот успех и весной прошлого года заявили о начале работы над адаптацией. Режиссерами картины стали Всеволод Аравин и Каролина Кубринская.

Тогда ходило множество слухов, будет ли сюжет отличаться от оригинала и кто сыграет главные роли. Со временем подробности российской версии сериала стали раскрываться, и создатели картины назвали исполнителей главных ролей, ими стали актеры Никита Волков и Лиана Гриба.

Режиссер пообещал сохранить исходный сюжет, но при этом «докрутить» его до идеала. Так, по сценарию круглая отличница Саша Гордеева (Гриба) учится в университете и мечтает стать ландшафтным дизайнером. Но по стечению обстоятельств вылетает с последнего курса, потому что ее именная стипендия была аннулирована талантливым архитектором Сергеем Градским (Волков). Девушка решает отомстить мужчине и при всех заявляет о том, как он поступил с ней. Однако этот день станет судьбоносным для обоих героев, ведь после инцидента Сергей вернет Саше не только место в университете, но и предложит стать его лженевестой.

Топ-5 турецких сериалов

Но, помимо сериала «Постучись в мою дверь», в мире турецкого кино есть и другие картины, достойные внимания.

«Зимородок»

Турецкий сериал вышел осенью 2022 года и сразу завирусился по всему миру. На удивление, всех покорил неоднозначный сюжет. Он разворачивается вокруг внука Халиса Корхана (Четин Текиндор) — Ферита (Мерт Рамазан Демир). Шаблонный образ красавца-ловеласа узнаваем сразу. Внук богатого деда ни в чем себе не отказывает: в деньгах, тусовках и, конечно, женщинах.

Всему этому приходит конец, когда в особняк Корханов заявляется полиция с обыском. После этого инцидента Халис решает перевоспитать внука, а для этого ему нужна достойная невеста. Так в жизни юного героя появляется скромная девушка Сейран Шанлы (Афра Сарачоглу).

«Курт Сеит и Александра»

Сериал погружает во времена Октябрьской революции в России. Но, помимо яркого исторического сюжета, здесь не менее яркая любовная линия. Сериал познакомит зрителя с поручиком Сеитом Иминовым (Кыванч Татлытуг) из старинного татарского рода, который служит в охране Николая II.

По классике жанра, он известен в широких кругах своими достижениями, при этом красив собой и пользуется популярностью у женщин на светских раутах. На одном из балов вся его жизнь перевернется, ведь он встретит юную Шурочку (Фара Зейнеп Абдулла), в которую влюбится до беспамятства.

«В ожидании солнца»

Еще один сериал для поклонников творчества турецкого красавчика Керема Бюрсина, здесь он еще совсем молод и играет юного школьника-оторву. Это история о семье женщины Демет (Эбре Айкач) и ее дочери Зейнеп (Ханде Догандемир). По воле судьбы из маленького городка Гельязы они переезжают в Стамбул. Здесь дочь Демет устраивают в престижную школу, где она становится «белой вороной», а главным обидчиком девочки выступает Керем Сайер (Бюрсин). Так и завяжется их история, полная ненависти, разочарования, принятия и любви.

«Прощальное письмо»

История начинает свой отсчет с наших дней и рассказывает о семье госпожи Аланур (Нургюль Ешилчай), которая в одиночку воспитывает двух дочерей. Старшая уже замужем и живет самостоятельно, а младшая — Аслы (Рабия Сойтюрк) еще учится в школе.

Однажды она случайно познакомится с молодым мужчиной Мехметом (Эмре Кивилчим), с которым у них возникнут глубокие чувства. Но вскоре девушка узнает, что их родители когда-то были возлюбленными. Об этих чувствах расскажет прощальное письмо, которое случайно найдет Аслы в шкатулке своей матери. Так переплетутся события прошлых и наших дней, а главным героям придется по-настоящему побороться за свою любовь, чтобы сохранить ее, несмотря на все обстоятельства.

«Услышь меня»

Сюжет разворачивается вокруг трех школьников из бедного района Стамбула, которым выдают стипендии на обучение в частной школе.

Этому событию предшествует трагедия — кто-то из учащихся престижной школы сбил на машине девочку из бедного района и скрылся с места преступления. Ее подруга Эким (Рабия Сойтюрк) решит выяснить, кто сломал жизнь ее лучшей подруге, именно поэтому ей приходится принять предложение о стипендии.