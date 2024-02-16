«Очевидное Невероятное»: обзор сериала и первые отзывы

25 января в онлайн-кинотеатре Okko состоялась эксклюзивная премьера нового фантастического сериала "Очевидное Невероятное" со Светланой Ходченковой, Максимом Лагашкиным и Артемом Быстровым.

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Проект рассказывает о необычном городе Великий Гусляр, который вот уже много лет является самой уникальной точкой на карте — только здесь можно увидеть на главной площади летающую тарелку, купить в зоомагазине говорящую золотую рыбку и изобрести телепорт в прошлое.

Сериал "Очевидное Невероятное" основан на произведениях легендарного советского писателя Кира Булычева. Автор, придумавший однажды вселенную Алисы Селезневой, начал историю Великого Гусляра в далеком 1967 году (она растянулась аж на 35 лет!). Первый рассказ Булычев написал специально для одного болгарского журнала — автор едва ли подозревал, что история в будущем расширится до немыслимого количества отдельных произведений. В итоге все повести и рассказы о Великом Гусляре пришлось разделить на восемь частей, а в середине 1990-х у города даже появилась своя карта!

Созданием сериала занималась кинокомпания "Медиаслово" специально для Okko. Режиссерское кресло занял Александр Войтинский. Адаптацией сценария занимался сценарист Максим Кудымов ("Контейнер", "Трудные подростки"). Главные роли достались Светлане Ходченковой, Максиму Лагашкину и Антону Быстрову.

"Очевидное невероятное" — далеко не первая адаптация Кира Булычева, самыми известными считаются фантастический мультфильм "Тайна третьей планеты" и советский 5-серийный фильм "Гостья из будущего". Возможно, вместе с переносом на экран повестей и рассказов о Великом Гусляре начнется большая новая история адаптаций Булычева. Продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев называет проект "первым шагом Okko в мир фантастики Кира Булычева". Он искренне считает, что "сериал найдет отклик в сердцах взрослого поколения, которое воспитывалось на произведениях Кира Булычева. А молодое поколение, в свою очередь, увидит в этом проекте невероятный фантастический аттракцион".

Первые эпизоды подтверждают предположения Гордеева: яркие декорации, смелые герои и идеально подходящий саундтрек из советских хитов способны мгновенно увлечь зрителя любого возраста. Кинокритик Никита Никитин ("Бюллетень кинопрокатчика") называет сериал "оригинальным релизом" и отмечает, что "происходящие в сериале милые нелепости чем-то напоминают произведения Дугласа Адамса, то есть “Очевидное невероятное” можно, например, назвать российской вариацией “Невероятных приключений Дирка Джентли”, если их переместить в разукрашенный всеми цветами радуги позднесоветский сеттинг. Фантастика должна будет привлечь молодежную аудиторию, ностальгический элемент и бренд Булычева – зрителей постарше".

Главный плюс "Очевидного Невероятного" — это многообразие вымышленного мира. После того, как в город аномалий приезжает новый мэр Эдуард Белинский, который хочет обнаружить свидетельства сверхъестественного и отправить данные в столицу, жители Великого Гусляра объединяются, чтобы помешать чиновнику лишить город спокойствия. Гуслярцы во главе с Тимофеем Молодцовым всегда оказываются на несколько шагов впереди мэра и в считанные минуты успевают разобраться с последствиями очередной фантастической катастрофы. Белинский и не подозревает, что на главной площади ученые пытаются спешно починить упавший инопланетный корабль, а из водопровода уже давно течет вовсе не вода, а алкогольные напитки. Разнообразию патовых ситуаций, кажется, нет предела, но жителям всегда удается найти выход.

Режиссер Александр Войтинский убежден, что, благодаря отличной командной работе, им удалось создать нечто совершенно невероятное. Уже после первых отыгранных сценок актеры смеялись и плакали одновременно — настолько точными и актуальными оказались ситуации. Генеральный продюсер компании "Медиаслово" Данила Шарапов признавался, что верит в успех сериала и называет "Очевидное Невероятное" одним из самых необычных его проектов. Еще один теплый отклик о сериале оставил исполнитель главной роли Максим Лагашкин. Он считает, что "в сериале “Очевидное невероятное” потрясающе теплая и ламповая атмосфера и саундтрек, который еще больше добавляет в эту историю ностальгии. Самое интересное, что история, по сути, не бытовая, но такое впечатление, что все это очевидное и невероятное действительно есть среди нас".