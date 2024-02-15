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Финальный сезон «Академии Амбрелла» получил дату выхода и красочные постеры

Стриминговый сервис Netflix анонсировал дату выхода четвертого и финального сезона супергеройского сериала «Академия Амбрелла». В нем будет всего шесть эпизодов.

Финальный сезон «Академии Амбрелла» получил дату выхода и красочные постеры
© Cq.ru

Премьера сезона состоится 8 августа. Релиз всех серий состоится одновременно.

У заключительного сезона пока нет трейлера, но Neflix порадовал фанатов красочными постерами со всеми главными героями.

Netflix

В продолжении «Академии Амбреллы» вернутся Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн, Эмми Рейвер-Лэмпман, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Риту Арья и Колм Фиор.

Осенью 2023 года актеры сериала заявили , что фанаты могут ожидать от нового сезона много «радости, сюрпризов и юмора». Он также будет наполнен «классическим семейным абсурдом и проделками, которые все так любят».

Фильмы и сериалы
Роберт Шиэн
Netflix