Вышел трейлер нового сериала с Робертом Дауни-младшим

HBO представила первый трейлер «Сочувствующего» — мини-сериала о солдате Южного Вьетнама с Робертом Дауни-младшим. Премьера шоу состоится уже 14 апреля в онлайн-кинотеатре Max.

«Сочувствующий» — экранизация одноимённого романа вьетнамского писателя по имени Вьет Тхань Нгуен. Сериал расскажет о солдате Южного Вьетнама, который после окончания войны в стране в 1975 году отправляется в США, где начинает работать шпионом для Северного Вьетнама.