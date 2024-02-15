В Волгограде сняли фильм ужасов за 250 тысяч рублей

«Это мой не первый опыт в кино в качестве режиссера. У меня до этого было два документальных фильма «Большая перемена» и «Карамель». Один про реабилитацию детей-сирот, второй про художника, который рисует карамелью. В игровом кино у меня был кино-этюд. А вот чтоб я совмещала и актерство, и режиссуру – такого не было, это вот первый такой опыт. Было не сильно сложно, но иногда физически тяжело переключаться из одной роли в другую: сначала ты это организовываешь, потом собираешь сценарий, руководишь всем, а потом еще надо играть. Иногда я ловила себя на смене в таком состоянии, когда просто нет мыслей в голове, но все это было очень круто. Какие-то упущения, может, и есть, но мне просто хотелось и сыграть, и срежиссировать. Есть такой миф, что играть и режиссировать нельзя, якобы это плохо очень. Но я вот попробовала! Посмотреть, что из этого вышло вы можете на YouTube», - заключила Александрова.