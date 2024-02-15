«Мысли словно зомби»: В Волгограде сняли фильм ужасов за 250 тысяч рублей
Выпускница ВГИК, режиссер Яна Александрова рассказала НСН, что ее сподвигло на съемки фильма ужасов о ходячих мертвецах «ЗЕРО ВИРУС». Киноленту сняли в Волгограде, а бюджет всего мероприятия не превысил и 250 тысяч рублей. Примечательно, что в момент написания сценария о зомби мутантах режиссер была беременна.
Фильм рассказывает историю девушки Жени, которую муж отправил в безопасное место - в город ее детства, а сам остался в очаге заражения изобретать вакцину и спасать человечество от страшного вируса, превращающего людей в зомби. Александрова рассказала, что вдохновила ее на написание такого сценария и что на самом деле прячется за образами зомби. Короткометражный фильм доступен на YouTube.
«У меня было несколько факторов, которые вдохновили меня на съемки фильма ужасов. Тогда мы на какое-то время расстались с моим мужем и разъехались по разным городам. По сюжету фильма, женщина ждет своего возлюбленного, который спасает мир. История написалась сама, я даже не думала поначалу, что будет фильм ужасов, что будут какие-то зомби. Я первый раз писала фильм ужасов. Сам жанр отражал мое состояние, когда человек далеко, ты с ним не на связи и не знаешь, что происходит, тебе становится страшно. И вот эти мысли преследуют как мертвецы в фильме. Героиня думает, начать ли ей новые отношения или же совершить виток в старых. Мне кажется, этот вопрос очень важен для многих женщин», - отметила собеседница НСН.
По словам режиссера, Волгоград идеально подошел для иллюстрации города, закрытого на карантин. Девушка также посетовала на то, что большая часть кинопроизводства в России сосредоточена в крупных городах.
«В Волгограде решила снимать фильм, потому что я сама родом оттуда. Я долгое время мечтала снять фильм в Волгограде, но все никак не получалось, потому что люди, которые были согласны принять участие в фильме, были в Москве. Да и в принципе 90% кинопроизводства находится в Москве и Санкт-Петербурге. В Волгограде не так много людей, достаточно советских построек, что позволило с легкостью передать атмосферу города «на карантине», - отметила Яна.
Режиссер рассказала, что съемка фильма обошлась в 250 тысяч рублей, а на весь продакшн ушло около полугода.
«В съемках в основном принимали участие актеры Нового экспериментального театра «НЭТ» в Волгограде. Звукорежиссер только приехал со мной из Москвы, он является моим супругом. Все остальные люди наняты, как говорится, по объявлению. Съемки шли не очень долго, с перерывами мы снимали около трех месяцев. Если считать весь продакшн, то с момента написания сценария до выхода картины прошло около полугода. Без заплат актерам и некоторым участникам съемочного процесса, которые согласились добровольно участвовать, все съемки обошлись нам где-то в 250 тысяч рублей», - сказала режиссер.
Она также уточнила, что до фильма «ЗЕРО ВИРУС» она снимала два документальных фильма.
«Это мой не первый опыт в кино в качестве режиссера. У меня до этого было два документальных фильма «Большая перемена» и «Карамель». Один про реабилитацию детей-сирот, второй про художника, который рисует карамелью. В игровом кино у меня был кино-этюд. А вот чтоб я совмещала и актерство, и режиссуру – такого не было, это вот первый такой опыт. Было не сильно сложно, но иногда физически тяжело переключаться из одной роли в другую: сначала ты это организовываешь, потом собираешь сценарий, руководишь всем, а потом еще надо играть. Иногда я ловила себя на смене в таком состоянии, когда просто нет мыслей в голове, но все это было очень круто. Какие-то упущения, может, и есть, но мне просто хотелось и сыграть, и срежиссировать. Есть такой миф, что играть и режиссировать нельзя, якобы это плохо очень. Но я вот попробовала! Посмотреть, что из этого вышло вы можете на YouTube», - заключила Александрова.
Издание Variety ранее представило топ-10 хорроров уходящего года, в который вошли фильмы «Паранормальные явления. Скинамаринк», «Два, три, демон, приди!», «Одержимые злом» и другие. В топ-3 KION вошли картины «Атлантида», «Не дыши: игра на выживание» и «Два, три, демон, приди!», напоминает «Радиоточка НСН».