Берлинский кинофестиваль открылся показом фильма «Такие мелочи»

"На Берлинале много места: много места для диалога между людьми и искусством. Но на нем нет места ненависти. Ненависти нет в нашем списке гостей", - сказала Риссенбек."Кино - это взаимодействие с миром, который нас окружает, и людьми, которые в нем живут", - подчеркнула госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Ротона. "Каждый фильм на международном фестивале, каждая рассказанная история помогают нам лучше понять друг друга", - подчеркнула она.