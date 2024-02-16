Берлинский кинофестиваль открылся показом фильма «Такие мелочи»
Торжественная церемония открытия 74-го Берлинского кинофестиваля (Берлинале) состоялась в Берлине. Смотр начался с показа фильма "Такие мелочи" (Small Things Like These) с Киллианом Мерфи в главной роли режиссера Тима Милантса, наиболее известного по нескольким эпизодам сериала "Острые козырьки".
Официальная церемония прошла в знаменитом "Театре на Потсдамской площади". Открыли фестиваль его художественные руководители Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек.
"На Берлинале много места: много места для диалога между людьми и искусством. Но на нем нет места ненависти. Ненависти нет в нашем списке гостей", - сказала Риссенбек."Кино - это взаимодействие с миром, который нас окружает, и людьми, которые в нем живут", - подчеркнула госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Ротона. "Каждый фильм на международном фестивале, каждая рассказанная история помогают нам лучше понять друг друга", - подчеркнула она.
В программу основного конкурса вошли 20 фильмов из 30 стран. 19 из них являются мировыми премьерами. Фильмы из России на фестивале не представлены. Уже известно, что почетного "Золотого медведя" получит американский режиссер Мартин Скорсезе за вклад в кинематограф. Завершится кинофестиваль 25 февраля.
Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока (1899-1980) "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера ВС США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" (именно так тогда назывались награды) получил диснеевский мультфильм "Золушка" (Cinderella, 1949).
Берлинале все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским кинофестивалями. Каждый год сеансы киносмотра посещают более 300 тыс. человек. В разлчиных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира.
Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по €120-130 млн.