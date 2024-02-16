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45 лет назад состоялась премьера фильма «Безымянная звезда»

Когда Михаил Козаков пришёл к тогдашнему телевизионному начальству за разрешением на съёмки «Безымянной звезды», у него поинтересовались, про что он намерен снимать. Режиссёр ответил, что про любовь на фоне румынской довоенной провинции.

45 лет назад состоялась премьера фильма «Безымянная звезда»
© Нижегородская правда

«Вот-вот, провинции… А у нас вся страна – провинция!» – вздохнуло теленачальство.

В итоге в будущей картине усмотрели намёк на железный занавес и поклонение красивой западной жизни. Снимать фильм запретили.

Однако, хоть и с трудом, но картину всё же удалось пробить. И вот уже 45 лет «Безымянная звезда» озаряет своим светом наши экраны. А ведь играть в ней могли совсем другие актёры. За Далем даль Сценарий телеспектакля был написан и запущен в производство в 1970 году для цветной программы ТВ. На главную роль учителя Мирою был приглашён блистательный Олег Даль. И Михаил Козаков с ним уже даже репетировал. Но после смены руководства редакция цветных передач перестала существовать, а вместе с ней приказали долго жить и съёмки будущей картины. Репетиции с Далем были прекращены.

Пробить постановку снова режиссёру с громадным трудом удалось только семь лет спустя. Но Олегу Далю к тому времени стукнуло 29 лет. И дело было не в том, что он стал старше, просто, по словам Козакова, «улыбаться ему уже было довольно сложно». Говорят, Даль предлагал режиссёру изменить сценарий. Например, сделать так, чтобы главный герой в конце погиб под поездом. Козаков отказался. На что Даль ответил, что существующий сценарий ему играть уже неинтересно.

Отказалась от предложения сняться в картине и Марина Неёлова, которую Козаков поначалу прочил на роль Моны.

Неёловой показалась неясной логика героини, готовой бросить свою блестящую столичную жизнь ради такого странного и не особенно умного человека, каким показался Неёловой учитель Мирою. Козаков попытался было объяснить, что Мирою вовсе не глуп, он умён, но просто наивен. Однако переубедить актрису не смог.

Тогда Козаков обратился к Анастасии Вертинской. Она как раз ушла из театра «Современник». Однако во МХАТ, где её ждал Олег Ефремов, ещё не перешла и находилась как бы в свободном полёте. Предложенная роль Вертинской понравилась, и так в картине появилась бесподобная героиня.

Правда, снимавший фильм знаменитый оператор Георгий Рерберг, который был практически сорежиссёром Козакова, считал, что на роль Моны нужно было подобрать актрису помоложе. А вот Мирою ему виделся похожим на Иосифа Бродского. И на роль решили пригласить Сергея Юрского.По воспоминаниям Козакова, пробы были просто прекрасны. И репетировал Юрский блестяще. Но начальство запретило его снимать.

Юрский в ту пору находился в опале за свои свободолюбивые высказывания, любовь к поэзии Бродского и осуждение Пражской весны. Поэтому на главные роли его не утверждали.

А вскоре Козакову попалась на глаза какая-то итальянская романтическая картина, и он вдруг понял, что «Безымянная звезда» – это не история последней любви пожилого человека, а первая любовь молодого! Тогда же его и осенило, что роль Мирою будто специально написана для Костолевского.

«В этой картине есть какая-то потрясающая атмосфера, – делился впоследствии своими впечатлениями от съёмок сам Игорь Костолевский. – Как, впрочем, во всех фильмах Козакова.

«Безымянную звезду» считаю лучшей Мишиной картиной: там всё удивительно совпало. Впрочем, может быть, я необъективен. Но в фильме есть то, что невозможно повторить».

На роль друга Мирою, господина Удри, изначально планировался Зиновий Гердт. Но к моменту начала съёмок актёр уже неважно себя чувствовал, и роль получил Григорий Лямпе. Любовь на площадке Кстати, на этой картине у Козакова с Анастасией Вертинской вспыхнул красивый роман.

Хотя вообще-то, по словам Козакова, обычно он влюблялся в своих актрис исключительно платонически.

«Я слишком гордый мужчина, чтобы пользоваться служебным положением, – признавался он в одном из интервью. – Янковский очень хорошо когда-то сказал по этому поводу: «За талант должны давать!». У меня был всего-то один роман с актрисой, которую я снимал, и то он был совершенно не мной предопределён».

По воспоминаниям очевидцев, от этих двоих буквально искрило электрическими разрядами.

По словам Михаила Светина, сыгравшего в картине начальника поезда, на площадке Козаков с Вертинской старались не показывать своих чувств.

«Но мы-то всё видели и знали! От этого и нерв в картине сумасшедший получился. Козаков любил и страшно ревновал Настю, как и его герой», – вспоминал Светин.

Однако ни во что серьёзное эта страсть так и не переросла. И спустя время Козаков с Вертинской всё же расстались.

Кстати, играть Грига режиссёр поначалу не собирался. В этой роли ему виделся Леонид Филатов. Но Козакова отговорили под предлогом того, что у Филатова слишком сложное лицо. Тогда возникла кандидатура Родиона Нахапетова, хотя невысокий рост актёра мало подходил для образа лощёного героя. Но самого Козакова это не смущало – в кино можно снять так, что рост и заметен не будет.

Однако когда начались репетиции, у Козакова всё же зародились сомнения относительно правильности своего выбора. Да и сам Нахапетов понял, что эта роль не соответствует его природе. Он же первый и поинтересовался у Козакова, почему тот сам не сыграет Грига.

Первый съёмочный день сцены объяснения Грига и Моны выдался бурным. Козаковский герой вёл себя мощно и темпераментно. Но Рерберг его осадил. На взгляд сорежиссёра, в этой сложной сцене следовало бы меньше орать и суетиться. По словам Козакова, ему «предлагали сыграть Шуру Ширвиндта». Однако во втором дубле актёр сыграл, как и просил Рерберг, ироничного и мягкого плейбоя.

Народ на площадке был в восторге. Но Козаков остался недоволен. «А вот теперь смотрите, как надо играть! – закричал, зверея, он. – Мотор!!!». Ворвавшись в сцену, он на полном серьёзе двинул Вертинской по лицу. Та по-настоящему расплакалась прямо в кадре.

Зато потом, когда отсматривали снятый материал, пришли к выводу, что Козаков был всё же прав. Спорный момент Вообще же между Рербергом и Козаковым на площадке было немало ссор.

У 44-летнего актёра это была первая режиссёрская работа. А Григорий Рерберг (который, кстати, является прототипом главного героя в «Оттепели», сыгранного Евгением Цыгановым) к тому времени уже был известным мастером. Он снимал «Дворянское гнездо» с Андроном Кончаловским и «Зеркало» с Андреем Тарковским. На этом основании он считал себя вправе вмешиваться в съёмочный процесс. Причём делал это со свойственной ему прямотой и резкостью.

«Он действительно был принципиальный и всем в глаза говорил, что это г…но и он снимать г…но не будет. Три великих оператора было в то время. И он – один из них. Так чего спорить? А режиссёры сопротивлялись», – делилась с нами жена прославленного оператора Валентина Титова.

В итоге Рербергу так и не удалось найти общий язык с Козаковым, и он убрал своё имя из титров.

Правда, говорят, что перед смертью Рерберг просил передать Козакову, что он хороший парень и кино снял неплохое.

…Когда «Безымянную звезду» показывали в первый раз, Козаков, по его признанию, с наступлением длинной сцены Костолевского и Вертинской просто убежал из зала. Он очень боялся, что людям здесь будет скучно. Однако вот уже столько лет зритель затаив дыхание следит за тонкими переливами душ главных героев. И можно не сомневаться – будет следить ещё столько же.

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, почему фильм «Мастер и Маргарита» собирает противоречивые отзывы.

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