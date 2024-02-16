Кэмерон опроверг слухи о девятичасовой версии нового «Аватара»
Известный режиссер Джеймс Кэмерон опроверг слухи о том, что черновой монтаж третьей части «Аватара» вышел девятичасовым.
Во время беседы с Temple of Geek на церемонии награждения Saturn Awards, Кэмерон решил развенчать слухи о таком длительном черновике нового фильма "Аватар". Режиссер сразу перешел к сути и пояснил, что у него есть девять часов материала для следующих трех фильмов, а не только для одного из них.
«Я бы вот просто взял дробовик и выстрелил себе в голову, если бы когда-либо сделал девятичасовой черновой монтаж. Нет, я сказал, это девять часов материала в целом на три фильма, то есть для "Аватара 3", "Аватара 4" и "Аватара 5" – это, знаете ли, по три часа на фильм. Как это могло превратиться в девять часов, можете представить?» – поделился Кэмерон.
Слухи о том, что «Аватар 3» будет длиться около девяти часов, пошли еще в начале прошлого года, когда сообщалось, что есть девять часов материала для третьего фильма "Аватар", который предполагалось выпустить в виде сериала.
Однако, как подчеркнул сам Кэмерон, на деле все оказалось совсем не так.