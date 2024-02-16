Кэмерон опроверг слухи о девятичасовой версии нового «Аватара»

«Я бы вот просто взял дробовик и выстрелил себе в голову, если бы когда-либо сделал девятичасовой черновой монтаж. Нет, я сказал, это девять часов материала в целом на три фильма, то есть для "Аватара 3", "Аватара 4" и "Аватара 5" – это, знаете ли, по три часа на фильм. Как это могло превратиться в девять часов, можете представить?» – поделился Кэмерон.