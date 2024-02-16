Крым становится культурным центром России. В регионе появятся новые киностудии, а существующие выйдут на новый уровень развития, рассказал на творческой встрече сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, народный артист РФ Владимир Машков.
"Крым стал и становится культурным центром России. И так оно и будет. В Крыму появятся киностудии, а те, которые были, будут существовать на новом уровне. <…> Я уверен, что развитие будет большое", - сказал Машков.
Артист является сопредседателем избирательного штаба Путина вместе со спикером Народного совета Донецкой Народной Республики Артемом Жогой и главным врачом московской больницы №52 Марьяной Лысенко.