$91.82+0.3998.41+0.60
Войти в почту

Копия царской короны, кот и Пегас: судьба реквизита из знаменитых советских картин

На сегодняшний день в музее «Мосфильма» хранится 150 тысяч единиц реквизита и более 350 тысяч костюмов. Многие из них годами путешествовали по съемочным площадкам знаменитых советских и российских фильмов. Заведующая музеем Елена Морозова рассказала истории некоторых из них КП.

Копия царской короны, кот и Пегас: судьба реквизита из знаменитых советских картин
© Кадр из фильма "Корона Российской империи, или Снова неуловимые"

Корона Российской империи

Главный атрибут фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1970) является копией оригинала, который хранится в Алмазном фонде Московского Кремля. У настоящей короны каркас из серебра, покрытого бриллиантами, который венчает рубин в 400 каратов. Ее создали в 1762 году для Екатерины II — этим символом власти короновали всех российских монархов вплоть до революции 1917-го года.

Как рассказала заведующая, копию делали в Чехословакии. Мастерам отправили только фотографии, не указав настоящие размеры, из-за чего реквизит вышел крупнее оригинала. Несмотря на это, результат работы оказался настолько убедителен, что среди зрителей пошли слухи: в Алмазном фонде хранится лишь копия, а настоящий атрибут царской власти прячут в «Мосфильме».

Позднее реквизит использовали для фильма «Молодая Екатерина» с Джулией Ормонд (1991) и в документальном сериале «Романовы» (2018). Морозова отметила, что на данный момент экспонат музея уже нельзя использовать по прямому назначению — от времени тонкая пайка стала разваливаться и неосторожное обращение может разрушить корону.

Скульптура «Персей и Пегас»

Бронзовая скульптура «Персей и пегас» успела засветиться в шести фильмах: «Секретная миссия» (1950), «Пакет» (1965), «Бриллиантовая рука» (1968), «Служебный роман» (1977), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978) и «Ширли-мырли» (1995). Например, в «Бриллиантовой руке» Семен Горбунков искал «такого же, только без крыльев». В «Служебном романе» Новосельцева заставили тащить скульптуру, купленную в подарок коллеге.

По словам Морозовой, нести «коня» действительно тяжело — он весит примерно 25 килограммов. В первом дубле исполнитель роли Новосельцева, актер Андрей Мягков, упал с ней, из-за чего одно из крыльев пегаса получило повреждение. Для дальнейших съемок скульптуру пришлось реставрировать.

Сейчас «Персея и пегаса» в кино больше не берут, но несколько лет назад парочка появилась в рекламе.

Коты из «Операции «Ы» и другой любимый реквизит Гайдая

Кошек-копилок изготовили специально для картины Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» — на них герой актера Георгия Вицина учился обезвреживать сторожа склада хлороформом. Сделали их в местном реквизиторском цеху из гипса специально для съемок. Скульптуры после появились еще в пяти картинах: «Не может быть!» (1975), «Ты - мне, я - тебе» (1976), «Любовь и голуби» (1984), «Частный детектив, или Операция «Кооперация» (1990).

«Таких было около тридцати штук. Фигуры были не только в сидячем положении, но и в лежачем. Еще несколько таких кошек хранятся в нашем Доме костюма и реквизита. И это как раз случай разумного использования вещей, которые были сделаны под фильм, а потом мелькали и в других лентах», — сказала Морозова.

Отметим, что копилки — не единственный любимый реквизит Гайдая. Например, в многих его фильмах можно заметить одну и ту же зеленую вазу. Она есть в квартире Шпака («Иван Васильевич меняет профессию», 1973) и доме проворовавшегося героя Михаила Пуговкина из «Не может быть!» (1975). Позднее она появилась еще в трех фильмах — «За витриной универмага» (1956), «Последняя жертва» (1976), «Москва слезам не верит» (1979). Сейчас она хранится в Доме костюма и реквизита «Мосфильма».

Еще один заметный предмет — шлем Александра Македонского из «Джентльменов удачи» (1971). Как он должен выглядеть в действительности никто не знает, а потому художникам пришлось фантазировать. Исходником стала старая каска пожарного — к ней припаяли латунные рога и морду леопарда. Для фильма были сделаны три одинаковых шлема, про запас. Все они считались утерянными, пока в 2016 году музей не начал переезд. Тогда шлем обнаружили на антресолях, заваленный хламом. Реквизит получил повреждения, которые впоследствии успешно устранили реставраторы.

Фильмы и сериалы
Любовь и голуби
Служебный роман
Москва слезам не верит
Иван Васильевич меняет профессию
Бриллиантовая рука
Джентльмены удачи
Романовы
Джулия Ормонд
Георгий Вицин
Александр Македонский
Андрей Мягков
Михаил Пуговкин
Леонид Гайдай
Елена Морозова
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости