Копия царской короны, кот и Пегас: судьба реквизита из знаменитых советских картин

На сегодняшний день в музее «Мосфильма» хранится 150 тысяч единиц реквизита и более 350 тысяч костюмов. Многие из них годами путешествовали по съемочным площадкам знаменитых советских и российских фильмов. Заведующая музеем Елена Морозова рассказала истории некоторых из них КП.

© Кадр из фильма "Корона Российской империи, или Снова неуловимые"

Корона Российской империи

Главный атрибут фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1970) является копией оригинала, который хранится в Алмазном фонде Московского Кремля. У настоящей короны каркас из серебра, покрытого бриллиантами, который венчает рубин в 400 каратов. Ее создали в 1762 году для Екатерины II — этим символом власти короновали всех российских монархов вплоть до революции 1917-го года.

Как рассказала заведующая, копию делали в Чехословакии. Мастерам отправили только фотографии, не указав настоящие размеры, из-за чего реквизит вышел крупнее оригинала. Несмотря на это, результат работы оказался настолько убедителен, что среди зрителей пошли слухи: в Алмазном фонде хранится лишь копия, а настоящий атрибут царской власти прячут в «Мосфильме».

Позднее реквизит использовали для фильма «Молодая Екатерина» с Джулией Ормонд (1991) и в документальном сериале «Романовы» (2018). Морозова отметила, что на данный момент экспонат музея уже нельзя использовать по прямому назначению — от времени тонкая пайка стала разваливаться и неосторожное обращение может разрушить корону.

Скульптура «Персей и Пегас»

Бронзовая скульптура «Персей и пегас» успела засветиться в шести фильмах: «Секретная миссия» (1950), «Пакет» (1965), «Бриллиантовая рука» (1968), «Служебный роман» (1977), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978) и «Ширли-мырли» (1995). Например, в «Бриллиантовой руке» Семен Горбунков искал «такого же, только без крыльев». В «Служебном романе» Новосельцева заставили тащить скульптуру, купленную в подарок коллеге.

По словам Морозовой, нести «коня» действительно тяжело — он весит примерно 25 килограммов. В первом дубле исполнитель роли Новосельцева, актер Андрей Мягков, упал с ней, из-за чего одно из крыльев пегаса получило повреждение. Для дальнейших съемок скульптуру пришлось реставрировать.

Сейчас «Персея и пегаса» в кино больше не берут, но несколько лет назад парочка появилась в рекламе.

Коты из «Операции «Ы» и другой любимый реквизит Гайдая

Кошек-копилок изготовили специально для картины Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» — на них герой актера Георгия Вицина учился обезвреживать сторожа склада хлороформом. Сделали их в местном реквизиторском цеху из гипса специально для съемок. Скульптуры после появились еще в пяти картинах: «Не может быть!» (1975), «Ты - мне, я - тебе» (1976), «Любовь и голуби» (1984), «Частный детектив, или Операция «Кооперация» (1990).

«Таких было около тридцати штук. Фигуры были не только в сидячем положении, но и в лежачем. Еще несколько таких кошек хранятся в нашем Доме костюма и реквизита. И это как раз случай разумного использования вещей, которые были сделаны под фильм, а потом мелькали и в других лентах», — сказала Морозова.

Отметим, что копилки — не единственный любимый реквизит Гайдая. Например, в многих его фильмах можно заметить одну и ту же зеленую вазу. Она есть в квартире Шпака («Иван Васильевич меняет профессию», 1973) и доме проворовавшегося героя Михаила Пуговкина из «Не может быть!» (1975). Позднее она появилась еще в трех фильмах — «За витриной универмага» (1956), «Последняя жертва» (1976), «Москва слезам не верит» (1979). Сейчас она хранится в Доме костюма и реквизита «Мосфильма».