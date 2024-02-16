Не близняшка: какими ролями Элизабет Олсен покорила Голливуд

Талантливая актриса Элизабет Олсен празднует свое 35-летие 16 февраля. Кто-то знает Элизабет как младшую сестру близняшек Олсен, а кто-то — как исполнительницу главных ролей в популярных проектах. Многие считают, что по успехам в кинокарьере Элизабет давно обошла старших сестер и уже давно стала самостоятельной единицей.