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Не близняшка: какими ролями Элизабет Олсен покорила Голливуд

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«Марта, Марси Мэй, Марлен», 2011
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«Марта, Марси Мэй, Марлен», 2011 
© Кадр из фильма «Марта, Марси Мэй, Марлен»
«Гуманитарные науки», 2012
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«Гуманитарные науки», 2012 
© Кадр из фильма «Гуманитарные науки»
«Олдбой», 2013
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«Олдбой», 2013 
© Кадр из фильма «Олдбой»
«Ветреная река», 2017
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«Ветреная река», 2017 
© Кадр из фильма «Ветреная река»

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«Ингрид едет на Запад», 2017
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«Ингрид едет на Запад», 2017 
© Кадр из фильма «Ингрид едет на Запад»
«Соболезную вашей утрате», 2018
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«Соболезную вашей утрате», 2018 
© Кадр из сериала «Соболезную вашей утрате»
Киновселенная Marvel
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Киновселенная Marvel 
© Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
«Ванда/Вижн», 2021
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«Ванда/Вижн», 2021 
© Кадр из фильма «Ванда/Вижн»
«Любовь и смерть», 2023
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«Любовь и смерть», 2023 
© Кадр из фильма «Любовь и смерть»

Талантливая актриса Элизабет Олсен празднует свое 35-летие 16 февраля. Кто-то знает Элизабет как младшую сестру близняшек Олсен, а кто-то — как исполнительницу главных ролей в популярных проектах. Многие считают, что по успехам в кинокарьере Элизабет давно обошла старших сестер и уже давно стала самостоятельной единицей.

Впервые она привлекла внимание фанатов ролью в драматическом триллере «Марта, Марси Мэй, Марлен», а позже снялась в суперпопулярных фантастических фильмах, таких как «Годзилла» и сериал «Мстители».

"Рамблер" покажет, как Элизабет вливалась в такие разные, но интересные роли.

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