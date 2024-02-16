Скончался Алек Миллс: оператору фильмов о Джеймсе Бонде был 91 год

Алек Миллс, оператор пяти фильмов о Джеймсе Бонде, умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил его сын Саймон Миллс. По его словам, отец жил в доме престарелых в английском Денхеме.

© Simon Mills

Миллс работал с камерой в фильмах Питера Ханта «На секретной службе Ее Величества» (1969), «Шпион, который меня любил» Льюиса Гилберта (1977) и «Лунный гонщик» (1979), а также «Только для твоих глаз» Джона Глена (1981) и «Осьминожка» (1983).