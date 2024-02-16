Берлинский фестиваль открылся драмой «‎Такие мелочи»‎

Берлинский международный кинофестиваль в четверг открылся драмой бельгийского режиссера Тима Милантса "Такие мелочи" по нашумевшему, вошедшему в шорт-лист Букера роману ирландской писательницы Клэр Киган, сразу задав конкурсу тревожную, сумрачную по тембру ноту.

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Действие фильма, основанное на реальных фактах, происходит в 1985 году, хотя первые зрители картины находят в его атмосфере что-то диккенсовское. Герой фильма угольщик Билл Ферлонг (Киллиан Мерфи) ведет тихую семейную жизнь с женой и дочерьми, доставляя топливо в дома небольшого поселка в ирландском графстве Уэксфорд, а также в женский монастырь, на глухие стены которого местные жители смотрят в нескрываемым страхом. Иной раз соседней с монастырем школе за стенкой слышны женские крики, и ходят слухи о суровых нравах так называемых "Прачечных Магдалины", куда свозят для перевоспитания грешниц - незамужних матерей, которых заставляли работать, унижая и оскорбляя, реквизируя и продавая желающим их детей. Авторитет католической церкви здесь непререкаем, назначенные самим Богом ее служители держат поселок в постоянном страхе перед неизбежными адскими муками. И когда наглухо запертые ворота монастыря приоткрываются, чтобы впустить новых девушек, отловленных церковными блюстителями нравов, невольные свидетели кротко отводят глаза.

Этот монастырь с его нравами многим уже знаком по фильмам "Сестры Магдалины" Питера Муллана и "Филомена" Стивена Фрирза. Новая картина не устрашает зрителей графическим изображением порядков монастыря-тюрьмы. Авторов интересует молчаливое согласие окружающих, которое позволяет злу безнаказанно твориться. Это согласие покупается простым инстинктом самосохранения: только молчание дает ощущение стабильности, только бездействие способствует мнимому спокойствию. Так считает и супруга Билли Эйлин, одергивая мужа, когда тот проявляет признаки тревоги за "узниц Господа" и пытается осознать гниль такой богобоязненности, ведущей к беде. Тревога Билли не случайна: его собственная мать когда-то сбежала из этой "прачечной", благодаря чему смогла его вырастить и воспитать.

Доставляя уголь в монастырь, герой оказывается наконец в его мрачном дворе за крепкими дубовыми засовами. И видит запуганных женщин, одна из которых бросается к нему, умоляя помочь. Эмили Уотсон играет непреклонную сестру Мэри, не знающую сострадания, и первые рецензенты отмечают "дыхание готической атмосферы церковного ужаса", пахнувшее на зал с появлением ее героини. Но сестра Мэри знает, как миром укрощать любые тревоги - она демонстративно вручает Билли рождественскую открытку, вложив в нее несколько банкнот: вся эта "открытая секретность" держится на таких маленьких уступках совести.