Пять киноляпов в фильме «Карнавал», которые трудно заметить

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Кто написал сценарий «Карнавала»

По сюжету героиня Ирины Муравьевой Нина Соломатина приезжает в Москву из провинции, чтобы «выучиться на артистку», но не сдает вступительные экзамены и лишается работы в мюзик-холле.

Сценарий написала Анна Родионова. Она опубликовала его в журнале «Искусство кино», и текст заметила Татьяна Лиознова. История Нины Соломатиной из провинциального города Оханск напомнила ей собственную судьбу, поэтому режиссер сразу взялась за работу. Она немного переделала оригинал и дописала некоторые эпизоды. Например, знаменитую сцену с роликами в цирке и эпизод с больной матерью. Какие-то кадры Лиознова скопировала из собственной биографии. Например, эпизод, где Нина пьет в мороз ледяную воду из колонки.

Несмотря на то, что Татьяна Лиознова в отличие от своей героини родилась в Москве, она признавалась, что ее путь к творчеству напоминал ей судьбу Нины Соломатиной. Она мечтала стать режиссером, но после окончания ВГИКа ее уволили с киностудии «Мосфильм» с формулировкой «в связи с сокращением штата». Как и героиня фильма, Лиознова подрабатывала уборщицей и шила костюмы.

Как Ирина Муравьева готовилась к роли

Лиознова утвердила Ирину Муравьеву на главную роль без проб. Они уже работали вместе в фильме «Мы, нижеподписавшиеся». Актриса должна была сыграть 18-летнюю девушку, хотя ей было уже 32 года. Во время подготовки к роли Муравьева сильно похудела и научилась кататься на роликовых коньках.

Лиознова настаивала на постоянных тренировках, поэтому когда актрисе надо было ехать на гастроли с театром, вместе с ей отправился весь ансамбль «Ритмы планеты», с которым Ирине предстояло исполнять танцевальные номера. Они тренировались ежедневно в перерывах между спектаклями.

Фильм получил зрительское признание и быстро стал считаться классикой советского кинематографа. Однако во время съемок создатели допустили несколько ошибок.

Курьез с тюльпанами

В сцене, когда Нина Соломатина приехала в гости в отцу, девушке открыла дверь его вторая супруга в исполнении Клары Лучко. Нина стояла на пороге с букетом увядших тюльпанов в руке. Через несколько секунда план поменялся, и в кадре оказались уже свежие цветы. Сцену снимали в несколько дублей и продолжительное время, поэтому букет успел завянуть.

Засветившийся работник площадки

В одной из сцен Соломатина очищает лестницу от листьев. Если внимательно посмотреть на крышу четвертой телефонной будки в верхнем правом углу, то можно заметить голову мужчины. Это один из членов съемочной группы, который тряс дерево, чтобы с него падали листья.

Ночная прогулка до рассвета

Еще один киноляп связан с героями Ирины Муравьевой и Александра Михайлова. В сцене, когда они гуляют по предновогодней вечерней Москве, действие происходит в темное время суток. А заканчивается прогулка, когда на улице уже светает. Вот только герои шли всего пару часов. За такой короткий промежуток небо еще не могло посветлеть.

Афиша с Муравьевой

В начале фильма зрителям показывают афишу со спектаклем «Карнавал» в мюзик-холле. На общем плане цветные буквы написаны сразу на темном фоне, а через мгновение, когда зрители видят уже крупный план, текст оказывается на темно-зеленом фоне.

Несуществующий вокзал

Пара неточностей связана с родным городом героини. По сценарию Нина Соломатина приехала в Москву из Оханска. Вот только он находится не на юге, а в Пермской области, и к нему не ведут железнодорожные пути. Как известно, съемки проходили в Калуге и в павильонах киностудии им. Горького.