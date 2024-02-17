Топ-5 российских и зарубежных мультфильмов, которые точно понравятся детям

В России и за рубежом новые мультфильмы выходят почти каждый день. Из-за этого родителям трудно выбрать картину, которая будет не только интересной, но и познавательной для ребенка. Мы подобрали несколько фильмов, которые и рассмешат, и заинтересуют, и научат чему-то новому.

© ФедералПресс

Супер Крылья. Фильм

Мультсериал «Супер Крылья: Джетт и его друзья» очень популярен по всему миру. Истории про самолетов-курьеров, которые доставляют посылки детям из разных стран, привлекли к экранам телевизора многих маленьких зрителей. А теперь есть возможность привлечь их и в кино! С 15 февраля на большие экраны выходит новое приключение Джетта «Супер Крылья. Фильм». Теперь все стало серьезнее: главным героям нужно помочь не просто одному ребенку, а целому миру. Злобный Билли-Вилли со своими помощниками хочет заселить Землю роботами, и нужно его остановить. Джетту и его команде нужно будет объединиться, как никогда прежде, и доказать, что ум, доброта и дружба могут победить все зло на свете.

Три богатыря и Пуп Земли

В продолжении всенародно любимой франшизы три богатыря отправляются в невероятное приключение во времени. В будущее попал дракончик из Каменного века, и теперь нужно вернуть его домой к маме. Но вместо необычного зверька за тысячи лет до нашей эры случайно попадает Алеша Попович. Теперь другим богатырям нужно объединиться, чтобы вызволить своего друга из плена времени и вернуть обратно в свою эпоху. Их ждут встречи с уже давно вымершими динозаврами и не очень дружелюбно настроенными к гостям из будущего первобытными людьми.

Финник

По древним поверьям, в каждом доме живет доброе существо, которое помогает хозяевам, – домовой. Обычно они добрые и заботливые, но Финник – исключение. Он любит быть один, в тишине и покое, и очень рад, что в его доме никто не живет. Но в один прекрасный день ситуация меняется. В дом въезжает семья с непоседливой девочкой Кристиной. Она чем-то схожа с Финником – тоже старается ни с кем не сближаться, ведь они с родителями-актерами в скором времени опять куда-нибудь переедут. Враждебный домовой все пытается выселить семью, но у него выходит наоборот – в ходе одного происшествия Кристина получает клочок шерсти Финника и теперь может видеть других домовых. Конфликт обостряется, но вдруг над городом нависает страшная опасность – и теперь Кристине с Финником не до вражды!

Изумительный Морис

У кота Мориса и дудочника Кита есть, так сказать, собственный бизнес. Они якобы ловцы крыс. Правда, крысы – их собственные друзья, которые совсем не против, чтобы их поймали за денежную награду. Так, эта хитрая компания путешествует из города в город, пока не доходит до Дрянь-Блинцбурга. В городе нищета, есть совершенно нечего, а правительство предлагает награду только за мертвых крыс, что Морису и Киту совсем не нужно. Но просто так из города выйти не получается, ведь там живет авантюристка Малиси, в которую Кит тут же влюбляется. Компания остается в Дрянь-Блинцбурге, чтобы провести расследование, почему же там пропадает еда.

Пес-самурай и город кошек

Маленькие деревушки вечно кому-то мешают, и все хотят сравнять их с землей. Так происходит и в альтернативной Японии, где вместо людей живут зверушки. Ика Чу, хитрый чиновник, хочет с помощью набегов бандитов, которых сам и нанимает, вытеснить всех жителей из деревни Какамучо. Жители обращаются за помощью к своему же врагу, и он назначает защитником земель пленного пса Хэнка. Хэнк ничего не смыслит в боевых искусствах, и Ика Чу думает, что жители быстро выгонят его «подарок», но его планам не суждено сбыться. Пес напрашивается в ученики к мудрому самураю Джимбо и теперь намерен стать лучшим мастером боевых искусств.