Российский мультсериал "Джинглики" впервые представили в Индии на языке хинди
Российский мультипликационный сериал "Джинглики" (режиссеры Антон Верещагин, Давид Карапетян, Майя Туркина, 2017) о приключениях человечков из сказочной страны впервые представлен в Индии на языке хинди. Как сообщает корреспондент ТАСС, презентация прошла на международной книжной ярмарке New Delhi World Book Fair 2024 в Нью-Дели.
Один из руководителей проекта, исполнительный директор Института перевода Евгений Резниченко, рассказал ТАСС, что работа над переводом шла почти три года.
"К переводу "Джингликов" на индийские языки мы подступились в 2021 году. Сначала в течение двух лет делались переводы на языки бенгали и хинди, и теперь переведены все 15 серий этого мультфильма. А заключительным этапом работы стала озвучка, которую сделали индийские профессиональные актеры", - сказал Резниченко. "Нам представляется важным, чтобы российские мультфильмы смотрели за рубежом, в том числе индийские дети", - добавил он.
Один из инициаторов и организаторов перевода мультфильма на хинди и бенгали Михаил Гусев рассказал, что первая презентация состоялась в прошлом месяце в Калькутте, тоже на книжной выставке-ярмарке, где мультфильм был показан на языке бенгали. А теперь он представлен на хинди - государственном языке Индии.
"Мы привлекли к работе профессиональных индийских актеров озвучивания на оба этих языка. И сегодня на ярмарке представлена версия на хинди. У нас сложились прекрасные отношения с индийскими актерами. А переводчиками выступили профессор русского языка в Университете имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели Сону Саини и еще один известный переводчик Братиндра Бхаттачарья", - рассказал Гусев.
На презентации были показаны две первые серии мультфильма по 15 минут каждая. Зал был полон, особенно много было детей, которые живо реагировали на приключения героев. Затем состоялась беседа с актерами озвучивания.
"У нас сложилась дружная команда"
Как добавил Гусев, сейчас идут переговоры о показе этого мультфильма в Индии. "У нас сложилась дружная команда. Если будут новые подобные проекты, мы готовы работать вместе", - указал он.
С ним согласны и индийские актеры, участвовавшие в проекте.
"Я думаю, что это очень-очень хороший мультфильм, очень хорошо сделанный. Это один из мультфильмов, которые вызывают интерес и воодушевление у детей", - сказала ТАСС актриса озвучивания Павлин Гуджрал. "Взаимоотношения Индии и России очень дружные, и вся наша команда работала очень дружно. Работа над этим проектом стала для меня прекрасным временем!" - указала она.
Актер озвучивания Ашиш Бхандари считает, что российско-индийской команде удалось полностью передать русский оригинал на хинди. "Это был прекрасный опыт, а также возможность выйти на международный уровень. Для нас это был вызов - перенести мультфильм на хинди. Мы постарались сделать все возможное, чтобы сохранить оригинал, не потеряв ничего из русского языка. И я надеюсь, нам это удалось", - сказал актер.
Один из активных зрителей, мальчик 12 лет по имени Ратиш, сказал ТАСС, что он уже знает, что в России отличные мультфильмы, он смотрел несколько из них по-английски, правда не смог сразу вспомнить названия.
"Это здорово, что теперь можно будет посмотреть новый русский мультик, да еще на хинди", - отметил он.