Российский мультсериал "Джинглики" впервые представили в Индии на языке хинди

Российский мультипликационный сериал "Джинглики" (режиссеры Антон Верещагин, Давид Карапетян, Майя Туркина, 2017) о приключениях человечков из сказочной страны впервые представлен в Индии на языке хинди. Как сообщает корреспондент ТАСС, презентация прошла на международной книжной ярмарке New Delhi World Book Fair 2024 в Нью-Дели.

© Кадр из мультфильма

Один из руководителей проекта, исполнительный директор Института перевода Евгений Резниченко, рассказал ТАСС, что работа над переводом шла почти три года.

"К переводу "Джингликов" на индийские языки мы подступились в 2021 году. Сначала в течение двух лет делались переводы на языки бенгали и хинди, и теперь переведены все 15 серий этого мультфильма. А заключительным этапом работы стала озвучка, которую сделали индийские профессиональные актеры", - сказал Резниченко. "Нам представляется важным, чтобы российские мультфильмы смотрели за рубежом, в том числе индийские дети", - добавил он.

Один из инициаторов и организаторов перевода мультфильма на хинди и бенгали Михаил Гусев рассказал, что первая презентация состоялась в прошлом месяце в Калькутте, тоже на книжной выставке-ярмарке, где мультфильм был показан на языке бенгали. А теперь он представлен на хинди - государственном языке Индии.

"Мы привлекли к работе профессиональных индийских актеров озвучивания на оба этих языка. И сегодня на ярмарке представлена версия на хинди. У нас сложились прекрасные отношения с индийскими актерами. А переводчиками выступили профессор русского языка в Университете имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели Сону Саини и еще один известный переводчик Братиндра Бхаттачарья", - рассказал Гусев.

На презентации были показаны две первые серии мультфильма по 15 минут каждая. Зал был полон, особенно много было детей, которые живо реагировали на приключения героев. Затем состоялась беседа с актерами озвучивания.

"У нас сложилась дружная команда"

Как добавил Гусев, сейчас идут переговоры о показе этого мультфильма в Индии. "У нас сложилась дружная команда. Если будут новые подобные проекты, мы готовы работать вместе", - указал он.

С ним согласны и индийские актеры, участвовавшие в проекте.

"Я думаю, что это очень-очень хороший мультфильм, очень хорошо сделанный. Это один из мультфильмов, которые вызывают интерес и воодушевление у детей", - сказала ТАСС актриса озвучивания Павлин Гуджрал. "Взаимоотношения Индии и России очень дружные, и вся наша команда работала очень дружно. Работа над этим проектом стала для меня прекрасным временем!" - указала она.

Актер озвучивания Ашиш Бхандари считает, что российско-индийской команде удалось полностью передать русский оригинал на хинди. "Это был прекрасный опыт, а также возможность выйти на международный уровень. Для нас это был вызов - перенести мультфильм на хинди. Мы постарались сделать все возможное, чтобы сохранить оригинал, не потеряв ничего из русского языка. И я надеюсь, нам это удалось", - сказал актер.

Один из активных зрителей, мальчик 12 лет по имени Ратиш, сказал ТАСС, что он уже знает, что в России отличные мультфильмы, он смотрел несколько из них по-английски, правда не смог сразу вспомнить названия.