Алексей Учитель перенес начало съемок фильма про Шостаковича на весну

Съемки фильма "ДД/ Шостакович" Алексея Учителя, которые должны были начаться в феврале, перенесены на весну 2024 года.

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В центре сюжета - жизнь русского композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975).

"Съемки по разным причинам сдвигаются, они начнутся в конце марта - начале апреля, - рассказал режиссер ТАСС. - Это связано и с огромной подготовкой, и с тем, что я до сих пор не могу утвердить весь кастинг".

Режиссер пояснил, что сложность заключается в подборе исполнителя главной роли, который должен сыграть Шостаковича и в 25-летнем, и в 65-летнем возрасте.

"Мне хочется, чтобы это был один актер", - добавил Учитель.



"Можно сделать грандиозное кино, надеюсь, мы не ударим в грязь лицом", - сказал режиссер.

Он убежден, что фильм будет интересен зрителям, поскольку Дмитрий Шостакович прожил "очень противоречивую, очень сложную, драматичную жизнь, с личными моментами и музыкальными".

Работа над картиной началась несколько лет назад, фильм неоднократно участвовал в питчингах Фонда кино. Музыкальным руководителем фильма о Шостаковиче должен выступить народный артист России Валерий Гергиев. Лента покажет XX век с точки зрения Шостаковича.