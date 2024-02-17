Зачем понимать манипулятивные крючки и триггеры в кино

Почему мир кино гораздо сложнее, чем кажется? И как находить спрятанные смыслы и отсылки? Узнаем у исследовательницы киноязыка Таси Филиной, которая проводит лекции и совместные кинопросмотры в Омске и других городах.

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Видеоверсия интервью ранее вышла в программе "Свободное время" (16+). Теперь время любителей текста.

- Когда ты начала разбирать кино по кирпичикам, как это произошло?

- Всё началось с ковида, когда все засели дома и начали пересматривать старые истории. Когда сидишь так долго, вроде как просто поглощаешь контент, но в тот же момент начинаешь думать, ЧТО ты вообще потребляешь. А так как моя педагогическая сфера связана именно с медиаконтентом, с изучением его составных, понятно стало, что такая вещь трогает не только меня.

Я умею это всё делать и так, я могу [эти знания и рассуждения] оставить себе. Но у меня есть подруга, которая однажды говорит: "Ты очень хорошо разбираешь фильмы. Почему бы нам не попробовать делать это для всех". И мы начали вести трансляцию онлайн. Все сидели по домам с закрытыми дверьми и окнами, но тем не менее с открытым миром в медиа. Сначала онлайн, а потом вылилось в то, что теперь мы все друг друга видим и общаемся на тему того, что ты видел [из кино], что ты ещё увидишь и как ты к этому относишься.

- То есть ты разбирала кино для себя и близких ещё до того, как появились трансляции и встречи?

- Даже не специально. Я просто о нём выражалась, анализировала это вслух. Когда заходила речь о режиссёрах или актёрской работе, я озвучивала какие-то такие тезисы. <...> Начинаешь понимать, что всё не просто так. Допустим, это не просто непосредственная комедия. У неё есть офигенные манипулятивные рычаги, которые заставляют кого-то смеяться, кого-то плакать. Там есть прекрасный оператор, звуковик, которые тоже работают на тебя. И мне как бы захотелось ответить на этот вопрос, почему это всех так захватывает. Поэтому я иду по авторскому культовому кино, которое знают все (например, кинопоказ и обсуждение фильма "Догма" (16+) о падших ангелах с чёрным юмором и иным взглядом на некоторые вещи, или "Чарли и шоколадной фабрики" (6+), где за безумной любовью к шоколаду скрывается травмированная личность, - прим. ред.). Даже если вы их не видели, вы слышали о них или видели мем. Почему-то это ведь стало феноменом.

- То есть это такая психология, смотрение кино как искусство?

- Да, это восприятие, это перцепция (один из этапов восприятия окружающих явлений на уровне подсознания, впечатление, - прим. ред.). Есть зритель, есть его базис и его психика. То есть я изучаю теорию восприятия параллельно культурологическим аспектам, психологические рычаги и триггеры, и пытаюсь сопоставить, что работает, а что нет. А когда, допустим, я что-то обнаруживаю, выношу это на большую аудиторию. Кто-то говорит: "Ну да, так и есть". А кто-то: "Нет, у меня не то работало". Значит, у человека противоположный опыт, и ты не можешь не согласиться с ним, потому что это субъективно. Кино одно, а мозгов миллион, и все интерпретируют его по-своему.

- А среди тех, кто приходит послушать твои истории о кино, чаще одни и те же люди или это какие-то новые лица?

- Собирается небольшой костяк. Знаете, как у Заратустры последователи (смеётся). Есть небольшое количество людей, которые прониклись вайбом, научились смотреть или учатся смотреть. Они ходят и продолжают прокачивать навык. Зрение - это тоже мышца. В фокусе то, что ты сам настроил. И есть люди, которые зашли случайно, залётные, я их так и называю. Они залетели, встают в середине лекции, уходят. Они не понимают. Они подумали, что они пришли развлечься, но они получают не только развлечение. Нагрузка идёт, а они не хотели нагрузки. Они выходят и больше не приходят никогда. Но небольшое наше сообщество всё-таки появляется в каждом городе.

- Ты выступаешь во многих городах России с лекциями. Омская публика отличается от других?

- Все разные. Мы даже в разных районах уже разные, а уж в городах тем более. Маленькие города прям хватают информацию жадно: у них нет, как у нас, возможности в выходные выбирать - пойти в клуб, бар, кальян или куда угодно. Да, я перечислила все плохие привычки (смеётся). Или на лекцию к Галине Чербе сходить (омский культуролог, нескучно несущая знания в массы, - прим. ред.). А вот, например, в Новокузнецке люди рвутся, они активнее, они как бы ныряют в такие встречи, как в океан. И бывает, в маленьком помещении людей набивается очень много, и дискурс жарче. А в Самаре, наоборот, какой-то пассивно холодный зритель. Так что все отличаются.

- Нужно ли как-то готовиться к твоим лекциям? Нужно ли почитать биографию режиссёра, чтобы быть немножко в теме, или лучше прийти чистым листом, узнать что-то и потом погружаться в изучение, если захватило?