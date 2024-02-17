Стало известно, как должен был закончиться фильм «Когда Гарри встретил Салли»

Режиссер не планировал делать счастливую концовку.

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В интервью с Крисом Уоллесом на CNN, режиссер Роб Райнер раскрыл, что знаменитая романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли» могла иметь альтернативный финал, как сообщает сайт boda. Райнер поделился, что в оригинальном сценарии персонажи, которых воплотили Билли Кристал и Мэг Райан, не сформировали бы пару.

Райнер вложил в сюжет свой десятилетний опыт жизни без отношений после развода с Пенни Маршалл в 1981 году, предполагая, что Гарри и Салли могут лишь пересечься спустя годы и расстаться. Но знакомство с женой Мишель на съемочной площадке фильма в 1989 году повлияло на смену концовки на более позитивную, где Гарри делает Салли предложение во время новогодней вечеринки 1988 года.

Концепция фильма была разработана в ходе диалога Райнера со сценаристом о личных историях, что добавило в сценарий реальные ситуации и диалоги. Также Райнер отметил, что первоначальное название «Сцены из дружбы» было изменено на текущее после обдумывания различных вариантов.

Кастинг ролей Гарри и Салли стал вызовом, при этом несколько актеров, включая Майкла Китона и Тома Хэнкса, отказались от участия, прежде чем выбор пал на Кристала и Райан. Райан была окончательно выбрана для роли Салли после нескольких прослушиваний и успешной пробы с Кристалом.