Стало известно, как должен был закончиться фильм «Когда Гарри встретил Салли»

Стало известно, как на самом деле должен был закончиться фильм «Когда Гарри встретил Салли»
Режиссер не планировал делать счастливую концовку.
В интервью с Крисом Уоллесом на CNN, режиссер Роб Райнер раскрыл, что знаменитая романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли» могла иметь альтернативный финал, как сообщает сайт boda. Райнер поделился, что в оригинальном сценарии персонажи, которых воплотили Билли Кристал и Мэг Райан, не сформировали бы пару.
Райнер вложил в сюжет свой десятилетний опыт жизни без отношений после развода с Пенни Маршалл в 1981 году, предполагая, что Гарри и Салли могут лишь пересечься спустя годы и расстаться. Но знакомство с женой Мишель на съемочной площадке фильма в 1989 году повлияло на смену концовки на более позитивную, где Гарри делает Салли предложение во время новогодней вечеринки 1988 года.
Концепция фильма была разработана в ходе диалога Райнера со сценаристом о личных историях, что добавило в сценарий реальные ситуации и диалоги. Также Райнер отметил, что первоначальное название «Сцены из дружбы» было изменено на текущее после обдумывания различных вариантов.
Кастинг ролей Гарри и Салли стал вызовом, при этом несколько актеров, включая Майкла Китона и Тома Хэнкса, отказались от участия, прежде чем выбор пал на Кристала и Райан. Райан была окончательно выбрана для роли Салли после нескольких прослушиваний и успешной пробы с Кристалом.
«Когда Гарри встретил Салли» стал культовым благодаря, в том числе, знаменитой сцене в Katz’s Deli и уникальной химии между Кристалом и Райан. Спустя 35 лет после выхода фильма, Райнер верит, что Гарри и Салли продолжают быть вместе, переживая все взлеты и падения, характерные для любых долгосрочных отношений.