Выход фильма «Фантастическая четвёрка» перенесут на ноябрь 2025 года

Информатор Джефф Снайдер рассказал, что премьеру фильма «Фантастическая четвёрка» перенесут на ноябрь 2025 года. Дело в том, что ранее инсайдер поделился, что Marvel собирается отложить «Блэйда» до 2026 года, поэтому лента о команде супергероев может занять его изначальное окно выпуска.