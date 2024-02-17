В Новосибирске из-за нового фильма выросли продажи романа «Мастер и Маргарита»
В новосибирских книжных магазинах книжных магазинах Новосибирска продажи романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в феврале выросли в три раза. Увеличение спроса началось после выхода на большие экраны фильма Михаила Локшина.
По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино В Новосибирске новую экранизацию «Мастера и Маргариты» посмотрели более 85 тысяч человек. Часть зрителей после просмотра решили прочитать роман. В книжных магазинах уже три недели регистрируют рост спроса на эту книгу.
«Булгаков всегда неплохо продается. Его роман относится к книгам, запас которых всегда должен быть в магазине, и желательно в разных изданиях. Сейчас, после, новой экранизации спрос резко вырос. Именно в нашем магазине за только за последнюю неделю продано не менее 10 книг. Обычно 2-3. Сейчас мы ожидаем издание романа с кадрами из новой экранизации на обложке. Такие варианты оформления пользуются спросом среди тех, кому фильм сильно понравился», – рассказал журналисту BFM-Новосибирск менеджер одного из крупных сетевых книжных магазинов.
В других магазинах, как сетевых, так и небольших независимых, называют такие же цифры: продажи романа выросли в 3-3,5 раза. Продавцы говорят, что большинство покупателей это молодые люди – старшеклассники и студенты.
«Экранизация всегда подстегивает интерес к первоисточнику, – рассказала BFM-Новосибирск учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Лилия Кайраканова. – Возьмем, скажем, «Собачье сердце» того же Булгакова. Когда мы с 11-классниками проходим это произведение, то смотрим фильм с Евгением Евстигнеевым в главной роли. Обсуждение живее, интереснее получается. Когда и книга шедевр, и фильм шедевр тогда, конечно, эффект просто фантастический. Экранизации, конечно, бывают разного уровня. Но в любом случае это диалог культур, и кинематограф способствует интересу к литературе».
В истории российского кинематографа было несколько экранизаций романа «Мастер и Маргарита» и все они, по оценкам критикам, были не особо удачными. Фильм режиссера Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях получил в целом благосклонные отзывы. Средняя оценка на ресурсе «Кинопоиск» 8.0.