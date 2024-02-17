В Новосибирске из-за нового фильма выросли продажи романа «Мастер и Маргарита»

«Булгаков всегда неплохо продается. Его роман относится к книгам, запас которых всегда должен быть в магазине, и желательно в разных изданиях. Сейчас, после, новой экранизации спрос резко вырос. Именно в нашем магазине за только за последнюю неделю продано не менее 10 книг. Обычно 2-3. Сейчас мы ожидаем издание романа с кадрами из новой экранизации на обложке. Такие варианты оформления пользуются спросом среди тех, кому фильм сильно понравился», – рассказал журналисту BFM-Новосибирск менеджер одного из крупных сетевых книжных магазинов.