В фильме «Фантастическая четверка» представят Доктора Дума

Информатор Джефф Снайдер заявил, что в фильме «Фантастическая четвёрка» представят Доктора Дума. Это будет первое появление суперзлодея в кинематографической вселенной Marvel.

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По словам инсайдера, авторы картины начнут искать актёра на роль Доктора Дума только после начала съёмочного процесса. Ранее Снайдер рассказал, что главным злодеем в ленте выступит Галактус.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Зачастую их заклятыми врагами становились Доктор Дум и Человек-крот.