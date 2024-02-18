Съемки сериала «Пингвин» завершены

Неделю назад актриса Шохре Агдашлу рассказала в одной из своих соцсетей, что съёмки сериала «Пингвин» официально завершены. Напомним, съёмки шоу с Колином Фарреллом в главной роли были возобновлены в ноябре прошлого года после окончания забастовок в Голливуде.

© Чемпионат.com

События «Пингвина» развернутся через неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего.