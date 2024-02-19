Фильм «Мадам Паутина» неудачно стартовал в американском прокате

Кинокартина «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон в главной роли за первые шесть дней проката в США заработала $26 млн, сообщает издание Deadline.

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В статье отмечается, что такой старт находится на грани провала, но если в течение недели сборы фильма перешагнут планку в $50 млн, то результат можно будет назвать приемлемым.

Показатель в $26 млн является, подчеркивает издание, худшим стартом в истории киновселенной Человека-паука от Sony. Даже полностью провалившийся «Морбиус» с Джаредом Лето в первые дни проката получил $39 млн.

Фильм «Мадам Паутина» рассказывает о медсестре Кассандре Уэбб, которая узнает о своей способности видеть будущее и хочет его изменить. В ленте кроме Дакоты Джонсон сыграли Сидни Суини, Изабела Мерсед, Эмма Робертс, Адам Скотт, Селеста О'Коннор. Режиссером фильма является Эс Джей Кларксон.

Ранее сообщалось, что актриса Дакота Джонсон стала гостьей премьеры фильма «Мадам Паутина» в Лос-Анджелесе, которая прошла 12 февраля.