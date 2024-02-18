Журналисты издания Deadline сообщили, что картина «Боб Марли: Одна любовь» заработала $ 51 млн в США за первые шесть дней проката.

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Аналитики отмечают, что лента показывает крайне уверенный старт. Бюджет биографического фильма составил $ 80 млн.

Напомним, картина рассказывает о ранних годах жизни музыканта, его личных отношениях с семьёй и близкими. Кроме того, авторы затрагивают тему его общественной деятельности.

Главную роль в «Бобе Марли: Одна любовь» исполнил Кингсли Бен-Адир («Меч короля Артура»). Ко всему прочему, в каст вошли: Джеймс Нортон («Один на один»), Майкл Гандольфини («По наклонной») и Лашана Линч («Не время умирать»). Кресло режиссёра занял Рейнальдо Маркус Грин — постановщик «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом.