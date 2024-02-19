Фильм «Брат 4» в разработке, и он станет хоррором

Фильм «Брат 3» получит продолжение. Несмотря на то, что лента не имеет никакого отношения к оригинальной дилогии Балабанова, сиквел будет называться «Брат 4». Режиссером вновь выступит Валерий Переверзев, а съемки пройдут не только в российских городах, но и у подножия горы Фудзи в Токио.

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Заявлено, что продолжение сменит жанр и станет хоррором. Сценарий уже готов, а также отсняты отдельные сцены в Японии. По словам режиссера, изначально фильм должен был называться «Брат 3.2». Заголовок сменили из-за того, что в японской культуре цифра «4» символизирует смерть.